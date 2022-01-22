學測第2天考英文、國綜、國寫 應試帶有效證件

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（中央社記者許秩維台北22日電）今天是學測第2天考試，考科為英文、國綜、國寫。大考中心提醒，考生進入各考分區時，務必出示個人專用入場識別證及應試有效證件正本。

111學年度學科能力測驗訂於1月21日至23日舉行，今年學測共有6考科，考生可自由選考。今天考英文、國綜、國寫，英文有11萬6119人報考，國文（含國綜和國寫）有11萬6197人選考。

大學入學考試中心表示，為避免人群聚集，將管制考場進出動線，並採單一入口進場，考生進入各考分區時，務必出示個人專用入場識別證及應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、居留證、護照、身心障礙證明等其中之一），同時配合戴口罩、量體溫。

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考生進試場就座前，應確認已關閉鐘錶的鬧鈴功能，並取下穿戴式裝置（如智慧型手錶、智慧型手環等），同時將放在臨時置物區的行動電話完全關機（含關閉電源、鬧鈴、震動、提示音等所有功能），若考試鈴響後，發現考生行動電話未完全關機，則視同違規。

大考中心表示，針對居家檢疫、居家隔離、自主健康管理的考生，將安排在隔離試場應試；考試當天經複檢後仍有發燒或有呼吸道症狀時，將開啟防疫試場應試；確診考生不得參加學測，將由大學招聯會於大學招生管道提供補救措施。1110122