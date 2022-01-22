國道6服務區挺果農 認購助銷鳳梨釋迦

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國道6個服務區挺果農，認購3200公斤台東釋迦，部分捐贈偏鄉小學，同時在春節前推出好「釋」降臨幸福「迦」倍活動，用路人可事先電話預訂，1顆新台幣100元，禮盒裝6至8顆700元。（南仁湖企業提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年1月22日

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）國道6個服務區挺果農，認購3200公斤台東釋迦，部分捐贈偏鄉小學，同時在春節前推出好「釋」降臨、幸福「迦」倍活動，邀用路人參與。

三地集團所屬南仁湖企業今天發布新聞稿，響應高速公路局號召，旗下經營的中壢、湖口、西螺、古坑、東山及關廟等6個服務區，以實際行動挺本土果農，共認購3200公斤台東鳳梨釋迦。

南仁湖企業表示，認購的釋迦1/3捐贈給長期認養的雲林縣4所偏鄉小學營養午餐及長幼食堂，其他由6個服務區共同舉辦的好「釋」降臨、幸福「迦」倍活動中銷售，邀用路人一起參與，除了在6個服務區外，同集團的北基加油站全台19個站點也能買到，用路人可事先電話預訂，1顆新台幣100元，禮盒裝6至8顆700元。

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南仁湖經營國道服務區22年，2008年起在農糧署輔導及高公局支持下開辦「道農市集」，提供農民在假日銷售生鮮農產品，引領國道服務區開始銷售農產的風潮，13年來營業額逾3億元，已成為農產盛產時的重要推手。

南仁湖歷年來在國道協助銷售的農產品包括洋蔥、鳳梨、香蕉、高麗菜、火龍果、茂谷柑，在服務區販賣的最大優點是整箱買了就帶上車，銷售量往往達數十噸以上，擴大農民商機。（編輯：張芷瑄）1110122