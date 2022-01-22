桃園高雄疫情發展 陳時中下午說明

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（中央社記者張茗喧台北22日電）桃園西堤疫情燒進亞旭電腦，高雄也持續針對高雄港疫情進行大規模篩檢，指揮中心指揮官陳時中今天下午2時召開記者會，說明最新疫調及採檢進度。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心昨天公布桃園亞旭電腦公司出現6名移工群聚疫情，其中2人曾在1月9日到西堤用餐，緊急採檢工廠員工。桃園市長鄭文燦今天上午表示，昨天共採檢1005人，其中63人確診，加上之前6人共69人，另有1移工是返國時採檢確診，共70人確診。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝昨天深夜受訪時說，染疫個案以外籍移工為主，也有部分是本國籍勞工，病毒量有高有低，感嘆「不知道已經傳染多少人」，會全力防堵疫情。

根據桃園市政府衛生局說法，2名前往西堤用餐的移工沒有預約、沒有實聯制，也沒有看到相關新聞報導，疫調時發現他們和同事睡通鋪、房間住了很多人，因此立刻展開大規模篩檢。

不只桃園，高雄也發生本土疫情，一名高雄港船舶維修人員疑似在外籍船隻上工作時染疫，傳染給2名家人、7名高雄港工作人員及3名診所接觸者，目前累計13人染疫，高雄持續針對港口工作人員採檢，預估將採檢2萬人。

指揮中心已鎖定一艘駛往韓國的船隻，正透過國際窗口與韓國交換情報，盼釐清感染源頭。

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長期維持零確診紀錄的帛琉近日也發生本土疫情，讓指揮中心決定加嚴管制，今天起帛琉入境旅客不分國籍，全面住集中檢疫所5天並加強採檢頻率，並持續關注帛琉社區傳染、群聚疫情狀況，作為帛琉泡泡去留2大指標。

阻斷疫情傳播鏈、降低重症死亡率，疫苗施打是一大關鍵，指揮中心近日在1922公費疫苗預約平台開放預約第3劑疫苗，截至昨天下午5時，已有96.2萬人完成預約，以BNT預約53萬人最多、莫德納35萬人、高端6.6萬人、AZ也有6400多人，第20期預約預計今天中午12時截止。（編輯：郭諭儒）1110122