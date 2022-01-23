同性情侶籌辦婚宴備遭歧視 好事多磨結局溫馨

（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）台灣同性婚姻已合法，近日有男網友在網路抱怨，與同性情侶找婚禮場地過程仍備感歧視，無奈又難過；幾經挫折，終於找到友善的飯店，訂下終生，也讓故事有了溫馨結局。

有男網友日前在網路平台發文說，和男友愛情長跑7年，當同婚法案通過時，很高興可以終成眷屬，雙方父母也很支持，還笑說「要找個良辰吉日多一個兒子」。

不過男網友說，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及工作等影響，婚禮延期，後來決定要在今年完婚，並一致決定要在飯店舉辦；從去年底開始，陸續到處看場地，但過程中發生了很多讓他跟男友不舒服的事。

男網友表示，他去看過老牌飯店，但洽談時，對方原本以為他們是來陪看場地的，結果一聽到是「他們」要辦婚禮，「瞬間態度180度大轉變」，配合度變差；後來去知名的連鎖酒店，也感受到與其他新人的差別待遇，讓他們感到無奈又難過。

所幸最後男網友在高雄找到一間符合需求的飯店，且飯店態度非常友善，不但恭喜他們，還說因為沒辦過同性婚禮，很期待可以辦一場，「可以從語氣和表情中看到，真的是為我們感到開心」；這讓他們很高興，也決定要在這間飯店舉辦婚禮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

男網友說，這一路走來，走得很辛苦，「看過很多人的不諒解，也受過很多的歧視，不過後來我們還是堅持了過來，坦然面對他人的歧視和不理解，堅定走自己的路，因為其實還有很多人很關心你們，希望大家過得幸福」。

替男網友舉辦婚禮的飯店低調對中央社記者表示，客人的隱私不便透露；不過強調公司的企業文化，向來就是尊重多元文化，秉持多元共融精神，盼網羅各方人才，對客戶自然也是如此，尤其對所有客戶更是一視同仁。（編輯：陳仁華）1110123