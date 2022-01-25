全球最好客目的地 台東連2年上榜

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（中央社記者余曉涵台北25日電）今年全球最好客目的地榜單出爐，台東連續2年上榜，更獲得第二名，僅次於阿爾卑斯山腳下的斯洛維尼亞上卡尼奧拉區。

旅遊業者Booking.com今天公布第10屆2022年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），其中台灣 在全球超過200個國家中奪下7350個獎項。

Booking.com表示，2022年「全球最好客目的地」排行榜，其中第一名由阿爾卑斯山腳下的斯洛維尼亞上卡尼奧拉區奪下，緊接著是挾帶著連2年入榜氣勢的台東縣攻佔第2名，其餘3至5名則依序為澳洲塔斯馬尼亞州、奧地利布根蘭邦與島國塞席爾。

若以城市劃分，「全球最好客城市」榜單則由具有岩壁石窟建築奇觀的義大利馬泰拉拿下全球第一名，緊接著為斯洛維尼亞的布萊德，以及廣受旅人喜愛的台東市再度登榜，顯見台東的熱情好客魅力，以及旅宿的高品質持久不衰，再次領先全球熱門目的地，成為台灣之光攻佔排行榜。

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另外，在「旅客評分卓越獎」中，台灣由「民宿」以3625間獲獎的好成績，蟬聯台灣獲獎數最多的住宿類型寶座，而在全球則由「公寓」連5年奪得獲獎數最多的住宿類型，其次則是「飯店」，再來則是「度假屋」、「家庭旅館」和B&B。

Booking.com指出，深入研究台灣獲獎的7350間住宿時發現，這些住宿在員工素質、清潔程度及住宿地點項目獲得的平均分數最高，此結果也和全球數據相符，顯見這3項特質在台灣以及全球旅客心中的重要程度。（編輯：管中維）1110125