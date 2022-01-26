鋼管侵入軌道 台鐵：人無傷車無損仍會求償

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）昨天台鐵包商施工時，不慎造成堆放一旁的鋼管侵入軌道，雖然未造成人員受傷，車輛及軌道也無損害，台鐵仍將求償。

台鐵局長杜微今天接受中央社記者訪問說，只要是軌道淨空區，任何東西都不該入侵，即使是一張紙，台鐵也不會容忍，昨天的事故廠商已違反工作安全規定，也影響台鐵營運，台鐵一定會求償，廠商的施工紀錄都會列入未來招標時檢視的項目。

根據台鐵提供的資訊，昨天上午10時6分，3005次彰化開往台東的區間快車，於枋寮站外中山路平交道擦撞路旁施工材料，經查是台鐵高雄工務段辦理「鐵路行車安全六年計畫-保安~內獅間圍籬圍牆新設工程」，施工範圍距離軌道邊緣大約4.8公尺，廠商於吊掛圍籬鋼管作業時，造成堆放一旁的鋼管擦撞3005次車底空氣彈簧調整座桿。

台鐵說，這起事故無人員受傷、車輛及軌道無損壞，僅有區間車調整座桿表面有擦傷，列車於13分鐘後駛離事故地點。

杜微說，並非吊掛的鋼管入侵軌道，主要是廠商堆放材料的地點太靠近淨空區，吊掛作業時不慎碰到堆放的輕材質鋼管，造成最上層的鋼管侵入軌道，而台鐵監工人員也未注意，包括段長、監工的工程師等相關人員都會懲處。（編輯：張芷瑄）1110126