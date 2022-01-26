醫事人員考試2月登場 考選部：採高規格防疫措施

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（中央社記者陳俊華台北26日電）本土疫情升溫，考選部今天說，2月將舉行的醫事人員考試及中醫師、護理師等考試，已規劃應考人分流，除降低試場應考人數外，試務人員都已接種2劑疫苗，防疫措施將視疫情滾動式檢討。

考選部透過新聞稿表示，配合中央流行疫情指揮中心強化COVID-19疫苗接種政策及疫情警戒防疫措施，訂於2月12日到14日舉行的「111年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試」，及2月19日、20日舉行的「111年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試」，各項防疫措施維持高規格辦理，請應考人注意配合，並留意後續因應疫情發展可能調整措施。

考選部指出，因應疫情趨勢，已事前妥善規劃各試區學校應考人的分流機制。「111年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試」採電腦化測驗，在台北、台中、台南、高雄及花蓮等5考區、分3天舉行，為降低試場風險，每個試場應考人數調整到試場容量的64%左右；另自主健康管理中得外出應考人的備用試場，每試場安排5人以下為原則，應至少保持2公尺以上距離。

考選部說，「111年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試」採紙筆測驗，分2天舉行，設台北、台中、高雄3考區，為降低各試場人數，每個試場應考人數調降，加上這項考試約2成缺考，實際上每試場容量約65%左右，以分散降低各試區人流及每個試場容納人數。

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另外，考選部表示，考試還有陪考限制、名單將勾稽比對；設置防疫或感控醫師；人員進入試區管控，所有人員全程戴口罩；設置防疫備用試場，分艙分流；試務處提供個人在試場內用餐隔板；疏散離場人流、試區環境清潔消毒等。

考選部強調，擔任國家考試試務工作人員都已接種2劑疫苗，籲請應考人基於健康安全考量，儘量完成2劑疫苗或第3劑疫苗追加劑的接種；未來防疫措施將視疫情變化，隨時滾動式檢討。（編輯：楊凱翔）1110126