確診者足跡廣北市籲1816人速採檢 陳時中將說明

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（中央社記者江慧珺台北27日電）COVID-19本土疫情持續，北市府昨天公布數十處公共場域足跡，今天再度呼籲1816名與確診者足跡重疊的人收到簡訊通知速採檢，指揮中心指揮官陳時中下午將說明最新疫情。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續蔓延，中央流行疫情指揮中心昨天公布，經病毒基因定序確定至少有10條本土Omicron變異株傳播鏈。

10條本土Omicron變異株傳播鏈分別為桃園機場清潔員相關群聚、2起防疫計程車司機染疫、機場防疫人員、高雄港群聚、雙北市房仲群聚、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚、台北市立聯合醫院中興與仁愛院區，以及亞東醫院護理師家庭群聚。

其中房仲群聚與礁溪飯店群聚確診者足跡遍及台北市多處百貨、美食街、學校等公共場域。

台北市副市長黃珊珊今天在臉書（Facebook）發文指，共有1816人曾到過大食代廣場、遠東百貨台北寶慶店B1美食街及中國科技大學等地，與診者足跡重疊，呼籲收到通知後儘速出門採檢。

此外，桃園與高雄的群聚疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦昨天宣布桃園餐廳內用座位減半等3項新措施，而錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店發生群聚感染，桃市府也發送細胞簡訊籲採檢。

高雄則有1家連鎖牛排館傳出員工昨晚在店外集合後，穿著隔離衣搭乘巴士離去。高雄市政府衛生局表示，曾有確診者到餐廳用餐，匡列員工33人及同時段用餐顧客33人採檢隔離，目前篩檢都陰性。

Omicron變異株傳播力強，國內疫情再度升溫，追加第3劑疫苗也逐漸進入高峰期。1922疫苗預約平台第21期預約於今天下午4時截止，截至昨天以莫德納（Moderna）疫苗預約最踴躍；預約成功者將在春節後開打，接種時間為2月7日至13日。

此外，疫苗也持續到貨，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈約1500萬劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，最後1批約91.9萬劑今天清晨運抵桃園國際機場，待完成檢驗封緘作業後，將供指揮中心統籌運用。

最新本土疫情狀況、疫苗預約接種進度，以及春節相關防疫措施，陳時中將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：郭諭儒）1110127