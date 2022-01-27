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蘇貞昌：大型連鎖通路雞蛋供應充足 增加調度因應

2022/1/27 11:56（1/27 13:08 更新）
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近日雞蛋供需問題引關注，行政院長蘇貞昌27日說，雞蛋在大型連鎖通路供應充足。圖為27日新北市一處連鎖賣場架上盒裝蛋量充足。中央社記者王騰毅攝 111年1月27日
近日雞蛋供需問題引關注，行政院長蘇貞昌27日說，雞蛋在大型連鎖通路供應充足。圖為27日新北市一處連鎖賣場架上盒裝蛋量充足。中央社記者王騰毅攝 111年1月27日
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（中央社記者陳俊華台北27日電）有民眾指近期在超市買蛋撲空，擔心雞蛋缺貨。行政院長蘇貞昌今天說，農委會昨天已經說明，雞蛋在大型連鎖通路供應充足，請農委會增加調度措施因應。

行政院上午舉行院會，會中由交通部報告春節交通疏運計畫，農業委員會報告「福虎生豐過好年 農產富足慶團圓」，衛生福利部報告「服務不打烊-衛生福利服務專案」，金融監督管理委員會則報告「金融服務因應措施及金融穩定整備措施」。

行政院發言人羅秉成在會後記者會中轉述，蘇貞昌表示，後天起將有9天春節連假，民眾返鄉、出遊、採買，南來北往移動，也有人需要金融、醫療服務，請想關部會做好整備。

蘇貞昌在談到農產品供應及豬瘟防堵時指出，農委會已及早準備，增加蔬果、禽肉、水產供應能量；但媒體報導買不到雞蛋，農委會已說明，在大型連鎖通路供應充足，請農委會增加調度措施因應。

至於非洲豬瘟防堵，蘇貞昌也請農委會、交通部、財政部、海洋委員會持續把關。

蘇貞昌又說，交通疏運方面，最重要是要做好路況預告及應變，防疫措施務必落實。他要求交通部提早預告易壅塞路段及時段，並提供替代道路資訊，讓民眾充分了解。

航運方面，蘇貞昌表示，相關機具、場站安全查核要滾動檢討，例如扶手、售票機、電梯清消，要比照三級警戒標準。

蘇貞昌指出，金融穩定整備方面，請金管會強化金融機構資訊安全，維持金融服務不中斷，以利企業及民眾享有安全、有效率的金融服務，並請金融機構落實防疫措施，確保從業人員、民眾健康。

他也請內政部警政署強化、落實春節治安相關措施。（編輯：康世人）1110127

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