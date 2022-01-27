春節過後山珍海味成剩食 5道經典年菜大變身

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（中央社記者張茗喧台北27日電）新年團圓飯過後，滿桌山珍海味成了令人傷腦筋的剩食，國健署傳授簡單撇步，教民眾如何把年菜必備的白斬雞、臘腸、雞湯、魚肉、米糕，變身低油、高纖新菜色。

衛生福利部國民健康署今天上午舉辦年菜大改造記者會，國健署社區健康組組長羅素英表示，傳統年菜雖美味卻暗藏高熱量，不僅油炸料理多、醬汁也多，但蔬菜、全穀類相對少，恐攝取過多油脂及熱量。

羅素英說，年夜飯常備菜色如筍絲蹄膀、臘味米糕，一份熱量就高達3600卡，臘腸及雞湯一份也約1700卡，糖醋魚一份1200卡、白斬雞約975卡。

她指出，年夜飯過後，滿桌山珍海味、祭拜牲品成為剩食，令許多民眾傷透腦筋，其實只要改變烹調方式，盡量以蒸煮取代油炸並減少勾芡、調味料，加入蔬果、全榖等食材，就能把年菜改造為健康高纖料理。

羅素英說，傳統米糕油脂含量高，不妨加入藜麥、黑米等富含維生素和礦物質的全穀雜糧，捏成飯糰就成了初二回娘家途中的輕食料理；剩餘的白斬雞手撕成雞絲，搭配各色蔬菜、小黃瓜、胡蘿蔔、美生菜等，最後撒上無調味堅果，就成了清爽沙拉。

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羅素英也分享，只要將剩下的臘腸、臘肉切成絲，搭配長年菜、甜椒等蔬菜一起拌炒，就成了高纖營養的新菜色；剩餘的雞湯也可以加入味噌、板豆腐、海帶芽、白蘿蔔等新鮮蔬菜，變身營養味噌湯。

為了討個年年有餘的好兆頭，魚肉是每家必備菜色，羅素英建議，民眾可以先將剩餘的魚肉剝下，加入鴻禧菇、洋蔥、花椰菜、剩餘白飯、牛奶一起燉煮，就是一道香噴噴的奶香燉飯。（編輯：張芷瑄）1110127