分科測驗級距計算未定案 招聯會2月底前再討論

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（中央社記者許秩維台北27日電）大學招聯會常務委員會今天開會討論分科測驗成績級距計算方式，招聯會會後表示，雖然討論熱烈，但還沒有確切決議，預計2月底前再次開會討論。

大學招生委員會聯合會去年10月召開常務委員會會議，認為成績的級距計算基準由現行「前1%」考生的平均分數，改為「前0.1%」考生的平均分數，可增加高分群鑑別度。

但此案卻遭到部分教育團體反對，擔心改成0.1%的計算方式，會讓考生壓力更大。教育部則希望招聯會再多與外界溝通，招聯會因此於去年11月再次召開常委會，決議111學年度大學甄選入學參採的學測成績仍維持原案，而分科測驗則朝「前0.1%」討論，預計今年3月定案。

大學招生委員會聯合會今天召開常務委員會會議，討論今年分科測驗級分制的級距要以前1%或前0.1%考生的成績來計算。

大學招聯會會後告訴中央社記者，今天會議中討論非常熱烈，但還沒有確切決議，因此希望與會代表回去再多加思考，預計2月底前再開會討論。（編輯：陳政偉）1110127