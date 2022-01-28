台師大打造LPS追蹤系統 助籃球員高效訓練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北28日電）台灣師範大學運動競技系教授相子元團隊和台灣創明科技合作，花費4年打造LPS運動員追蹤系統，去年開始運用於女籃訓練，蒐集場上移動速度、加速度等數據，成為高效訓練秘器。

相子元表示，LPS（局部定位系統，Local Positioning System）系統功能類似GPS（全球衛星導航系統），但GPS要透過衛星定位，難以在室內使用，LPS則是在室內架設基地台，透過穿戴式感應器，且使用高頻電波傳輸，有低干擾、高精密度的特性。

LPS感應器只約一個食指大小，重量約16公克，可藏在球衣肩膀處的特殊口袋中，輕巧方便。相子元說，原本設計是藏在運動員腰部，但跑動時難免會撞到，造成延遲或追蹤不良，若埋在內衣裡，又會有異物感。

研究團隊再三調整後，發現配戴在選手肩上最為穩定，便在球衣肩膀處縫製特殊口袋，將追蹤器置於其中，既能保證感應良好，也不影響球員表現，達到兩全其美的效果。

研究團隊於民國110年起將LPS系統用於台師大女子籃球隊，利用追蹤系統蒐集選手賽場上的移動速度、加速度等數據，推算體能數據，協助教練做出最佳調度，台師大女籃隊去年在UBA大專籃球聯賽公開女一級、花蓮菁英盃全國籃球錦標賽都拿下亞軍。

台師大女籃隊教練梁嘉音表示，目前球隊平均每2週會舉行1到2場友誼賽，透過LPS系統接收到多項即時數據，推估球員的身體負荷量，可立即得知體能是否下滑，或是表現達到平常應有水準。

另外，梁嘉音提到，利用空間定位標示，還能推算空檔距離與次數，依當下情況採用最佳的空間戰術。透過練習賽數據，還能確認選手疲勞狀態，調整平日的訓練強度。

相子元表示，目前追蹤器只能接收選手身上的數據，但籃球比賽中除了選手外，籃球球體相關數據如傳導速率、投籃拋物線等也十分重要。研究團隊已在嘗試將感測器安裝在球體內，未來球場運用將更為成熟。

相子元提到，目前LPS系統已用於籃球、排球、羽球、網球等室內運動，未來也可用於規劃工廠人員動線，或延伸至全民健康領域。（編輯：管中維）1110128