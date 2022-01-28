台歐連結獎學金生簽證將到期 大專籲延長期限

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（中央社記者陳至中台北28日電）多所大專國際事務主管今天聯合召開記者會指出，外交部曾承諾協助台歐連結獎學金受獎生申請續留，卻於近日要求學生在簽證到期前離境，恐傷害台灣國際形象。

今天下午包括台灣大學、政治大學、東華大學、中山大學、成功大學、暨南大學等校的代表，一同在「大學問網站」的邀請下召開線上記者會，呼籲外交部協助台歐連結獎學金學生留台，「讓世界看到台灣。」

各大學在新聞稿中說，台歐連結獎學金計畫從2020年推出以來，已有來自歐洲17國、433名歐洲頂尖大學學生來台交換，學習華語和研習專業。去年11月以來，學生陸續向大學提出申請延長交換期間，盼繼續在台學習。

與會大學提出，外交部於今年1月25日召開的「2022 台歐連結獎學金說明會」，與會歐洲司長陳立國在19所大學代表前表達，將協助簽證和獎學金事宜。

然而1月27日傍晚，外交部卻無預警電話告知各校，要求學生在原有簽證到期前（2、3月）離境，讓校方和學生措手不及。

部分歐洲學生採取「自立救濟」方式，以學校發出的就學許可證明文件，向內政部移民署入出境管理局提出延長居留簽證申請，順利取得延長加簽。然而，乖乖等候外交部行政統一辦理的學生，卻在農曆春節團圓之際被要求離境，讓人情何以堪。

政大國際合作長林美香表示，政大有4名學生已獲海外母校同意留台，如果現在被要求離境，將趕不上原校的學期，也很難租到房子。這些學生都是因喜歡台灣、珍惜台灣，難忘台灣學習的經驗，才會申請延長期限，如果這時被「遞解出境」，無論前面有多美好的經驗，都會留下陰影。

林美香說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，台灣可說是世界上唯一可以安全學到華語的地方，有的學生來台甚至還學了閩南語。如果現在被迫回國，恐怕也只能一直待在家，對個人學習安排將有很大的影響。

東華大學副校長馬遠榮表示，這些學生都是各國的中堅份子，可說是未來政要也不為過。他們來台不只是學華語，也到中小學幫助英語教學，為花蓮的孩子留下深刻印象。

馬遠榮表示，總統蔡英文在元旦文告強調要加強與歐洲連結，各大學也都努力在維繫台歐關係，有多項計畫都在進行，希望各區域的人才都來台灣學華語。希望外交部把簽證的問題解決，讓這些學生可以繼續留在台灣。

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馬遠榮說，這些學生當初是透過「外交泡泡」來台，經過3個月在台，已沒有傳染疾病的風險，且現在他們是因為「愛台灣」才留下，政府如果能協助他們，對台灣會非常棒。

中山大學有5名學生希望留下來，國際長郭志文表示，台歐連結獎學金的原意是希望歐洲學生多認識台灣、多瞭解台灣，學生在原來的規劃外，因為喜歡台灣願意多留下來，甚至願意不領獎學金，繼續在台學習，卻仍被拒絕，恐怕會留下不好的印象，使當初的美意「適得其反」。（編輯：張芷瑄）1110128