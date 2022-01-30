莊東楹謝榮龍率隊拚公益 打造偏鄉舒適學習空間

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）炎熱的夏天少不了清涼空調與乾淨飲用水，但對花蓮縣光復國小與台東縣賓朗國小學童來說卻是難事。台北捷運莊東楹、謝榮龍克服施工期短等問題，率隊完成挑戰，確保原鄉孩子能有較舒適的學習環境。

北捷工務處領班莊東楹在台東出生、有1/4卑南族血統，自告奮勇投入公益行列，至賓朗國小修繕水電，有趣的是，莊東楹在高中同學群組說要回台東做公益，他的同學、從事土木工程承包的王俊昇立刻跳出來表示要加入共襄盛舉。

莊東楹笑說，王俊昇一開始還心想「是要來台東蓋捷運嗎？」後來知道是做公益後，跟工作夥伴提起這件事，夥伴開玩笑說「只要有午餐吃，給個機會，一起回饋鄉里」。

莊東楹直誇「老同學真不是蓋的」，不但張羅工程機具、材料等，還開著公益號發財車帶著夥伴們，跟北捷團隊一起進行工程。

水電部分修復位置高度超過8公尺，雖然防護機具齊備，莊東楹說，還必須克服高空作業心理障礙，且施工噪音要小心控制，避免影響小朋友上課。

本來任務只是修水電，但總務主任無意間說起飲水機因水壓不穩、常爆管損壞， 莊東楹表示，機具及人力都有了，「只要我們多些付出，飲水機就能流出清涼的飲用水，讓全校師生愉快度過夏天。」

北捷電機處副處長謝榮龍則是前往光復國小維修損壞已久的中央空調。因為花蓮對商用中央空調設備檢修商源較少，又需要多方同時測試才能找出原因，最重要的是，內冷風機分散設置於高度7公尺天花板上方，檢修耗時費工，廠商多不願投入。

謝榮龍指出，藉由校方提供的3張照片，及北捷空調維修同仁累積的經驗，判斷出可能原因與檢修困難處，希望在最短時間內修復完成。

除了時間與空間的挑戰，謝榮龍指出，校方的空調冰水機是1997年生產，距今已經超過20多年，團隊費盡心思要找尋故障板件的備品。

首先，團隊把板件照片丟上Google搜尋商源、空調協力廠商協助詢問二手品，電話一路從原廠總公司及桃園市以北打到花蓮營業所，一一詢問是否有機型板件，費了一番功夫終於買到料件，大家都喜出望外。

謝榮龍說，雖然事前有多次沙盤推演，但現場作業時，仍有意外，例如發現空調冰水管保溫膠帶不夠，緊急詢問花蓮當地多家空調材料供應商，還拜託店家先別關門，直到晚上8時多才買到。

檢修工程繁複、每天車程要2小時，謝榮龍形容「真是身心俱乏」，但團隊卯足全力、縮短休息時間，連晚餐後都還在討論工作項目，「沒有人喊累！」

以自身技能讓原鄉孩子有舒適的學習環境，是莊東楹與謝榮龍及團隊的目標，過程中也有許多有志一同的廠商加入。莊東楹說，只要有人起頭，自然會喚起心底最純真無私的本性，「心頭暖暖的」。（編輯：李亨山）1110130