春節出遊踏青 觀光局從南到北推21條行程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北30日電）今年農曆春節長達9天連假，交通部觀光局也規劃21條新春建議遊程，包含東北角、日月潭、阿里山等地區，讓民眾在出遊時可以參考。

農曆春節有9天連假，不少民眾都會安排出遊行程，交通部觀光局也規劃21條新春建議遊程，並刊在春節疏運專頁提供給民眾查閱選擇。

觀光局也提醒民眾出遊時可考慮周邊替代景點，多搭乘公共運具出遊，並注意相關疏運措施。

觀光局規劃的21條新春建議路線包含東北角、日月潭、阿里山等地區，第一條推薦旅客可到東北角及宜蘭海岸網美打卡點，景點包含壯圍沙丘旅遊服務園區、頭城老街、外澳服務區等；第2條推薦可到福隆濱海騎乘自行車，遊覽福隆遊客中心、舊草嶺環狀線自行車道等。

第3條推薦民眾可到野柳地質公園、萬金自行車道、金山老街等景點；或者依照第4條路線到觀音山林梢步道、凌雲禪寺等地；第5條則推薦可以到愛荔枝樂園、芬園寶藏寺；第6條推薦向天湖，瓦祿產業文化館（東河吊橋）及復興老街等。

第7條路線則推薦旅客遊覽日月潭周邊的埔里遊客中心、地母廟、中台禪寺等；第8條則是推薦民眾可以到車埕觀光小學堂、木業展示館、明新書院等；第9條推薦旅客可以到雙龍部落、走訪雙龍七彩吊橋、探訪達瑪巒部落等。

第10條路線推薦民眾可以在阿里山參加太和-茶屋體驗活動、茶席或者參加豐山-巨石、疊石體驗等；第11條則是推薦民眾走訪雲嘉南地區的馬蹄蛤生態休閒園區、口湖遊客中心、七股潟湖、七股鹽山等。

第12條路線則推薦可以到水雉生態教育園區、川文山森林生態等；第13條路線則是可以到二寮觀日平台、善化糖廠、密枝森果川生活園區、新化老街等；第14條路線則推薦可以到官田遊客中心、六甲落羽松、仙湖農場等。

第15條路線推薦可以到賽嘉樂園露營，走訪安坡部落及青葉部落；第16條路線推薦可以到六龜區十八羅漢山、櫻花公園、池田屋等景點；第17條路線則是推薦可以到大鵬灣遊客中心、濕地公園、東隆宮等景點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

要到東台灣的旅客，第18條路線推薦旅客可以到關山環鎮自行車道、武陵綠色隧道、鹿野二層坪水橋等；第19條路線推薦可以到玉里天主教堂、玉里神社、南安遊客中心等；第20條路線推薦台東森林公園、都蘭新東糖廠、都歷遊客中心（含阿美族民俗中心）等；第21條路線則是推薦金剛大道、長濱老街漫遊、石門等地區。

觀光局表示，由於目前還在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫期間，除了實施實聯制外，也會加強環境清潔消毒頻率，落實遊客防疫衛生措施。（編輯：陳政偉）1110130