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小孩紅包掌握理財金三角 提前布局教育基金

2022/1/31 15:38
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（中央社記者謝方娪台北31日電）農曆年孩子收到紅包錢，家長常選擇替孩子存為教育基金。金融業者建議，目前資本市場資金氾濫，理財配置除了儲蓄，可藉由保險及投資並行，發揮抗通膨、風險管理及財富增值效益。

農曆春節期間，孩子收到紅包，父母除可透過開辦數位兒童帳戶教孩子管理財富，銀行業者建議，父母若想提前替孩子儲備教育金，可掌握理財金三角，透過儲蓄、保險、投資3支柱並行，為家庭規劃緊急預備金，透過保險完備風險保障，並藉由投資工具適當發揮錢滾錢的複利效果。

全球人壽指出，若孩子處於嬰幼兒時期，建議父母先為孩子建構基礎保險保障，例如終身醫療險、實支實付醫療險以及意外險等，支應孩童發生意外的醫療費用；若孩子已來到國高中時期，父母可將紅包用於規劃孩子未來教育基金，以利變壽險發揮時間複利優勢；未來孩子若要留學，可直接選擇美元計價的利變型壽險，減少匯兌風險。

壽險業主管說，市場目前資金仍相對氾濫，存款不具有抗通膨特性，建議借助適當理財工具發揮財富保全效果；以保單而言，因美國聯準會即將升息，宣告利率有機會逐步走高，趁現在新台幣仍相對強勢時布局美元利變壽險，除可達到壽險保障功能，也能長期穩定累積資產。

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富邦人壽建議，若父母預計將紅包錢用來規劃孩子教育金、出國求學深造及創業圓夢基金，透過較便宜的網路投保管道投保年金險也是一種方式，並可選擇「一次領」，待孩子未來求學階段或初入社會時就能運用這筆資金；不過，父母要注意，網路投保要保人、被保人必須是同一人，換言之要由爸爸或媽媽自己投保。

2021年台股大漲23.66%，資本市場榮景讓許多投資人躍躍欲試，若父母想運用這筆資金投入股債市，銀行業者說，考量通膨加速，各國央行將陸續啟動升息，當央行貨幣政策轉鷹，短期對債券市場影響較劇烈，今年整體而言仍會延續去年「股優於債」格局，待下半年市場陸續修正，屆時中長期資產配置可選擇往債市布局。（編輯：張均懋）1110131

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