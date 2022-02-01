過年剩菜不NG 保師傅、王瑞瑤揭回春絕招

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美食評論家王瑞瑤（左）與國宴大廚「保師傅」曾秀保（右）夫婦分享「剩菜基本法」觀念，一菜不僅可多吃，也環保零廚餘，重點在食材管理，依類型分門別類保存，要烹飪時再酌量取出，絕非整盤加熱整盤冰回。中央社記者葉冠吟攝 111年2月1日

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）過年期間，總有吃不完剩菜囤積在冰箱該怎麼處裡？美食評論家王瑞瑤分享讓「剩菜回春」的絕招，就是食材管理，依類型分門別類保存，要烹飪時再酌量取出，絕非整盤加熱整盤冰回。

王瑞瑤與國宴大廚「保師傅」曾秀保夫婦近期合體開設Podcast節目「我的老公是大廚」分享料理知識，接受中央社記者專訪時也分享民眾處理過年剩菜解決方法。兩人表示許多人吃完過年的年菜，會習慣直接整盤冷凍後又加熱，當然會看起來像剩菜，重複加熱也不健康。

曾秀保和王瑞瑤建議，若是拜拜完的雞、豬、魚三牲祭品類，可視食用需求份量，其餘先切割、分裝包裝後放入冷凍，取出後即可簡單加料烹調；冷凍年菜也是取用當天份量完食，剩下的依舊新鮮，而非重新加熱過的。

至於吃剩的年菜如何變身為新菜色？王瑞瑤強調，其實就是從平時建立的「剩菜基本法」、一菜多吃的觀念做起，「食物回到冰箱前，要先把食物分門別類裝好，只要原材料保存好，剩菜問題就不多」。

她以雞肉料理為例，第一頓煮雞湯時，用小火燜煮不超過1小時，吃完後順手把雞肉撕成一口大小，用保鮮盒冷藏，「重生的雞肉可涼拌，沾醬，夾三明治，或是回鍋炒製，甚至煮麵煮粥時最後下料，都很好用，雞骨也可以再熬湯」。

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魚類料理和雞肉運用邏輯同理，王瑞瑤指出，不論是紅燒魚、煎魚、蒸魚，通常一整尾夫婦兩人一餐吃不完，再加熱又不好吃，因此也是當這餐吃完後，將魚肉弄成小塊冷藏，不但方便之後迅速加熱，也可隨手挑掉大骨細刺，「搭配熱飯、煮麵都好吃」。

王瑞瑤和保師傅強調，在台灣的我們能享用豐富食物應珍惜，要認真把食物吃完並充分利用，以零廚餘為目標。（編輯：張芷瑄）1110201