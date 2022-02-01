遇法律問題莫急莫慌 可先尋求官方諮詢資源

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（中央社記者蘇木春台中1日電）民眾遇到法律案件，可能因對法律不熟悉而損失自身權益，台中市政府法制局建議民眾切莫慌張，可善用官方提供的法律諮詢服務，讓後續法律程序更完備。

民眾遇到法律問題，可能因為對法律條文不熟悉，若不慎遇上假律師恐遭詐騙，或是因案件準備不充分，打官司時損失自身權益。

台中市政府法制局告訴中央社記者，各縣市政府皆設有法制局、法制處或是科等法制單位，提供現場或是線上的免費法律諮詢服務，民眾可先上各縣府機關網站，透過事先預約，與諮詢律師討論後，再進行下一步法律程序。

法制局指出，財團法人法律扶助基金會也設有電話諮詢服務，且在全台各地設有分會辦公室，提供現場面談法律諮詢等資源，詳細資料可上法律扶助基金會網站查詢，避免透過不正確的諮詢管道，還未處理自身案件，就先損失權益。

長年在法律扶助基金會台中分會駐點服務的執業律師徐承蔭接受中央社記者訪問時表示，目前官方提供的法律諮詢服務相當完善，民眾不只可以透過面談，向具有法律資格的專業人士尋求支援，也能以電話或遠距方式進行諮詢。

對於法律諮詢技巧，徐承蔭建議，民眾要先掌握案件本身問題，且是本人的問題更好，若是協助家人或朋友，最好要經過對方授權，曾遇過爸媽幫女兒問離婚的法律問題，但雙親對當事人狀況沒有非常清楚，在諮詢上就會綁手綁腳。

徐承蔭指出，法律諮詢就像醫師看診，律師對當事人下一步的判斷，一定要從事實本身開始，分析法律問題以及後續程序，事實抓得越精準，才越能「對症下藥」。

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若是面對面諮詢，徐承蔭表示，民眾最好帶齊案件的相關資料，例如車禍案件，可以帶現場圖、照片、車禍初步分析研判表、損害賠償單據及診斷書，若案件進入起訴或判決階段，則可以帶齊起訴書或判決書，讓律師可以快速進入狀況。

徐承蔭最後建議，民眾在諮詢時，務必攜帶筆記本，可將律師的建議方向、法律途徑與時程紀錄清楚，或是找朋友、親友一同前往諮詢現場，多一點人共同記錄諮詢結果，讓後續法律程序更完備。（編輯：郭諭儒）1110201