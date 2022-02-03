本土酒廠與在地連結 釀出台灣味

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釀酒師陳嘉宏（右）與蔡孝緯（左），在南投的酒廠裡試飲，確定啤酒的情況。（蔡氏釀酒提供）中央社記者林育瑄傳真 111年2月3日

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（中央社記者林育瑄台北3日電）精釀啤酒風氣逐漸盛行，在台灣，有群釀酒師要找出屬於台灣味蕾的香水；不僅馬告（山胡椒）、大湖草莓、煙燻烏梅都能入酒，台灣百岳、馬祖藍眼淚等意象也成為靈感來源，彰顯專屬台灣、多元而獨特的精釀啤酒。

近年吹起精釀啤酒風潮，各地釀酒廠紛紛推出特色啤酒，舉凡茉莉花、鮮蚵、草莓、鳳梨都能入酒。長年關注精釀啤酒的民進黨立委何志偉形容，在台灣有群釀酒人，他們尋找在地的風味，要找出屬於台灣的「味蕾上的香水」。

擁有德國釀酒師執照的鄧心承說，在德國酒品市場，品項不佳的水果才會被拿來釀酒，他最初專攻的是啤酒花、酵母、麥芽、水的傳統釀造法，而非將農特產入酒；但有一次東京參展的經驗讓他發現，在台釀造的德式啤酒再優秀，消費者還是普遍認為歐洲啤酒最好，於是轉念，既然台灣是水果王國，何不用在地最棒的物產結合他的扎實釀酒基本功，進而彰顯台灣價值。

啤酒花能平衡麥芽甜味，也替啤酒增添香味，台灣啤酒花仰賴進口，但很多作物能帶來獨特風味，於是，大湖草莓、桃園酸柑茶、雲林咖啡，都成為釀酒原料。鄧心承表示，「台灣味就是台灣特有的水果與農作物。」台灣的氣候不適合種麥，也不需強求使用本地麥子當原料，而是要發揮自己的長處，找出突破點。

就好比過去他釀造德式啤酒，即使獲獎，消費者還是更願意買歐洲進口啤酒，因為在台灣釀德式啤酒少了靈魂，唯有與在地連結，才能找出本土酒廠的定位。

南投起家的釀酒廠創辦人蔡孝緯，則不使用新鮮水果，反而追尋古早味情壞，烏梅、馬告、楊桃汁都成為釀酒原料。他說，酒廠要有個性，一定要以本土原料做出新風格，讓啤酒與農特產的碰撞，也是本土價值所在。

蔡孝緯想做出有個性的酒款，在研發過程中，他徵詢農會意見，馬告啤酒就是南投縣仁愛鄉農會推薦的選項，而南投縣信義鄉盛產梅子，但青梅入酒很常見，他索性逆向思考，用煙燻烏梅來釀酒。

烏梅又酸、又有煙燻味，在年輕世代的印象中更是「老掉牙」的東西，但蔡孝緯反而想藉由精釀啤酒傳承食物的滋味，否則長輩的傳統零食，卻因年輕人不熟悉而慢慢消失，未免太過可惜。

相對於以農產品入酒，有啤酒廠以馬祖藍眼淚等台灣景點為靈感，其中，以玉山為酒標的「百岳」是華僑釀酒師Jack的得意之作，起因只是想釀出適合爬山喝的酒。

好玩，是釀酒廠的出發點，紅龍果、咖啡、龍眼乾都成為原料，對Jack來說，釀酒就像做菜，有材料就可以嘗試。

Jack認為，德國的拉格啤酒花費數百年才成為風靡全世界的酒款，台灣的精釀產業可以發展自己的特色，但現階段就像嬰兒，還有很長一段路要走。（編輯：楊凱翔）1110203

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