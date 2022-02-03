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台14甲線合歡山路段恐結冰 下午5時預警性封閉

2022/2/3 16:58
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（中央社記者葉冠吟台北3日電）中央氣象局預報今天鋒面通過及大陸冷氣團南下，公路總局表示，中高海拔道路潮濕易結冰，台14甲線合歡山路段將於下午5時起預警性封閉。

公路總局第二區及第四區養護工程處指出，依據最新氣象情資研判，今晚台14甲線合歡山區路段低溫達冰點以下，有固態降水或路面結冰機會，影響行車安全。

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公路養護單位為確保用路安全，將於今天下午5時起，只出不進，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k～41.5k）等路段，視現地實際天候狀況，亦不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線。公路總局說，將於4日清晨視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

公路總局指出，雪季期間山區道路路況難以掌握，籲請用路人如非必要請避免行駛中高海拔山區道路；旅行前務必關注氣象預報及道路交通資訊，並預先規劃旅行備案，也提醒用路人，充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」並收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。（編輯：張雅淨）1110203

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