高雄2/4增12例 7歲童遭解隔祖母返家傳染

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄今天新增12例本土個案，其中9例高雄港群聚新增個案中，有1名7歲小孩案19131遭解除隔離返家的祖母傳染，幸都沒密集公開足跡，相關接觸者也已匡列，社區傳播風險不高。

高雄今天新增12例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中9例為高雄港群聚感染，3例為前往宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店相關個案衍生高雄諾貝爾幼兒園個案。

高雄市長陳其邁下午在防疫會議後記者會說明，高雄港9例中其中1名是7歲小孩（案19131）遭解隔的祖母傳染，5人是解隔前採檢陽性，剩餘3人則是昨天公佈的家族群聚感染被匡列，幸目前感染源都能找得到。

陳其邁表示，市府昨天在旗津地區社區採檢，共採1917人，目前並無發現陽性。另外，大寮3名確診個案則是在居家隔離期間因症就醫。所以今天公布12例都在市府匡列範圍內，社區傳播風險非常低。

針對宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店家族感染，陳其邁指出，今天的COVID-19病毒RNA基因定序已經出爐，案18773確認是Omicron變異株，與宜蘭礁溪個案18468相同，沒有太大問題。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，高雄港群聚衍生9例個案中，案19093本身是案18155接觸者，隔離期滿採檢陽性，因此社區風險應該是零風險；案19095本身則是案18156診間接觸者，被匡列隔離在案，解隔前採檢陽性，社區零風險。

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至於案19128、19130、19129這三例同樣是案19073接觸者，基本上都是直接在相關染疫船上有工作的同事家人，解隔前採檢陽性，指標個案為案18367；案19094、19134、19135這3個個案同屬於旗津地區，是案18545的家族親屬，雖然數人可能不同房，但都住附近。且因年節將至往來頻繁，所以全數染疫。

相關足跡部分，則包括大港超市旗津店、天元自助餐、旗津紫菱殿、旗津瑞康藥師藥局、旗津大學城早餐、中油旗津站、大港超市中洲店、停車再開檳榔店等。（編輯：陳清芳）1110204