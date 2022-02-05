蘇花公路北返車潮增 全天車流量估逾2.1萬輛

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（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）春節連假將結束，蘇花公路北返車潮增多，公路總局依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，預測今天北上車流量將達到這次連假疏運車流高峰，全天車流量預測將超過2萬1000輛。

公路總局第四區養護工程處今天發布新聞資料表示，截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為2074輛，北上花蓮往宜蘭方向為8246輛，上午10時止北上最高量達每小時1095輛，預估今天蘇花路廊北上方向車流量還有1萬2500輛。

在旅行時間方面，截至上午10時崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約為83分，經台9丁線旅行時間約為112分，蘇花路廊全線還算順暢。

此外，今天上午11時起，蘇花改持續開放路肩行駛大客車措施，請用路人配合現場員警引導，遵循車道管制及分流秩序循序漸進。

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四工處指出，昨天蘇花路廊北上車流約於10時開始湧現，之後維持每小時約1000至1100輛，車多情形直到今天凌晨3時才紓緩，北上壅塞路段包含南澳市區、觀音谷風隧道及中仁隧道，回堵長度約在1至4公里；車多路段則為東澳至南澳、和中及崇德路段，車陣最長達7公里。

依據昨天疏運狀況研判，台9線東澳至南澳路段、南澳市區路段、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道北上及台9線和平、崇德路段北上仍可能形成易壅塞路段，提醒用路人循序漸進耐心駕駛，並於速限範圍內儘量提高車速，避免車距過大，以維持行車順暢。（編輯：陳仁華）1110205