更多編輯台推薦新聞：
「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解
社會

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了
國際

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
五月花得意柔情等抽取式衛生紙漲8% 2月下旬起各通路調整售價
首頁 / 生活
2022台灣燈會
新聞專題
2022台灣燈會2/33

台灣燈會15日高雄開幕 燈區打卡搖手機領紅包

2022/2/7 12:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北7日電）2022台灣燈會在高雄舉辦，衛武營展區的「中央燈區」將於15日開幕。交通部觀光局今天表示，開幕當天啟動燈區打卡搖紅包活動，上傳照片後透過搖手機方式就有機會領到紅包。

觀光局發布新聞稿，台灣燈會衛武營展區「中央燈區」將於15日元宵節當天開幕，同步啟動「喔熊出任務－台灣燈會打卡搖紅包」活動，以手機拍攝衛武營展區6大燈區照片，上傳至活動網頁，即可搖動手機抽紅包並在線上領取，集滿3張照片可領取1次，集滿6張照片可參與第2次，獎項包括LINE Pionts1000點、500點、100點等共2000多個獎，以及虎年小提燈「大吉虎」、2022年觀光局筆記本等。

2022台灣燈會首創高雄愛河灣及衛武營展區雙主場，是歷年來場域面積最大的一場燈會，以高雄地標「衛武營國家藝術文化中心」、「高雄流行音樂中心」串聯駁二藝術特區、大港橋、棧貳庫等港區景點。

搭配高雄首波2月1日開始的展燈，觀光局也推出「喔熊出任務－探福高雄抽好禮」，即日起至2月28日，上傳高雄「美食、住宿、旅遊（包括台灣燈會）、購物、交通」等主題分類照片至活動網頁，將高雄最好吃、最好玩、最好拍等旅遊資訊與大家分享，就有機會抽中福容大飯店聯合住宿券、超商禮券面額新台幣1000元或500元、2022限量喔熊福袋等好禮，每人最多上傳5張照片。（編輯：張雅淨）1110207

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀