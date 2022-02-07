台灣燈會15日高雄開幕 燈區打卡搖手機領紅包

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）2022台灣燈會在高雄舉辦，衛武營展區的「中央燈區」將於15日開幕。交通部觀光局今天表示，開幕當天啟動燈區打卡搖紅包活動，上傳照片後透過搖手機方式就有機會領到紅包。

觀光局發布新聞稿，台灣燈會衛武營展區「中央燈區」將於15日元宵節當天開幕，同步啟動「喔熊出任務－台灣燈會打卡搖紅包」活動，以手機拍攝衛武營展區6大燈區照片，上傳至活動網頁，即可搖動手機抽紅包並在線上領取，集滿3張照片可領取1次，集滿6張照片可參與第2次，獎項包括LINE Pionts1000點、500點、100點等共2000多個獎，以及虎年小提燈「大吉虎」、2022年觀光局筆記本等。

2022台灣燈會首創高雄愛河灣及衛武營展區雙主場，是歷年來場域面積最大的一場燈會，以高雄地標「衛武營國家藝術文化中心」、「高雄流行音樂中心」串聯駁二藝術特區、大港橋、棧貳庫等港區景點。

搭配高雄首波2月1日開始的展燈，觀光局也推出「喔熊出任務－探福高雄抽好禮」，即日起至2月28日，上傳高雄「美食、住宿、旅遊（包括台灣燈會）、購物、交通」等主題分類照片至活動網頁，將高雄最好吃、最好玩、最好拍等旅遊資訊與大家分享，就有機會抽中福容大飯店聯合住宿券、超商禮券面額新台幣1000元或500元、2022限量喔熊福袋等好禮，每人最多上傳5張照片。（編輯：張雅淨）1110207