高雄、台南合推集章活動 7600個限量福袋免費送

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高雄市觀光局與台南市觀旅局合作推出雙城集章活動，民眾自28日起至2月16日，只要前往指定廟宇或燈會場域旅遊集滿4個章，將可兌換限量福袋；高雄福袋內有綠豆糕、美濃高雄147米磚等精選好物。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月27日

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）2022台灣燈會將於2月1日正式登場，高雄市觀光局與台南市觀旅局合作推出雙城集章活動，28日至2月16日到2市指定40處廟宇或燈會場域旅遊後集點，可兌換總數7600份限量福袋。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，2022台灣燈會將於今年2月1日至2月28日在高雄舉行，雙主場衛武營及愛河灣近期已陸續展出許多作品，另也將展區延伸至美濃、鳳山黃埔新村、曹公圳、旗山、岡山、林園、大寮等地，點亮全高雄。

觀光局表示，為讓民眾賞燈外，也能祈福新年開運發財，今年與台南市觀光旅遊局首度跨域合作，推出「高雄x台南雙城歡喜迎財神」集章活動。

民眾只要於1月28日至2月16日至高雄及台南指定的各20處廟宇或燈會場域，持專屬集章卡到台南、高雄各集章2點，共4點，即可到高雄火車站、台南火車站等指定兌換地點，兌換2市各3800份限量福袋，每日各兌換點限量30份。

高雄福袋內有綠豆糕、美濃147米磚、壓轎金、廟宇口罩及環保購物袋等；台南福袋則有成功爆米花、魚頭君口罩、香火袋等。

觀光局表示，這次雙城歡喜迎財神集章活動，首次與台南合作，鼓勵民眾新春期間，到高雄、台南廟宇走春。每間廟宇及燈會場域都有不同藝術及宗教特色。

觀光局也再次呼籲，民眾過年期間配合政府防疫政策，進出廟宇禁止飲食，也務必全程戴口罩、落實實聯制、量體溫、酒精消毒、並做好個人防護。相關旅遊資訊可上高雄旅遊網查詢。（編輯：黃世雅）1110127