陪「空氣人」躺下 市府邀民眾一起賞燈躺草地

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2022台灣燈會衛武營展區的「童趣光樂園」，展出日本藝術家鈴木康広的作品「空氣人」，市府觀光局邀民眾每天下午5時30分跟「空氣人」一起躺著放風。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月7日

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）2022台灣燈會在衛武營展區的「童趣光樂園」，展出日本藝術家鈴木康広的作品「空氣人」，並邀民眾每天下午5時30分跟「空氣人」一起躺在草地上，仰望天空，也從另個角度欣賞台灣燈會。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，2022台灣燈會2月1日起在衛武營及愛河灣雙主場展開，在衛武營展區的「童趣光樂園」以親子為設計主題，日本藝術家鈴木康広的作品「空氣人（Aerial Being）」也到衛武營參展。

觀光局並規劃每天下午5時30分，邀民眾跟「空氣人」一起在草地上放鬆躺下，活動持續到28日。知名旅遊作家謝哲青昨天到衛武營欣賞燈會，也跟民眾一起躺在草地上，參與「躺平」活動。

觀光局表示，「空氣人」以人體形象為基本模型，利用特殊的超薄纖維創作而成。藝術家以似有若無的空氣作為雕塑作品，希望讓大家看見身邊一直存在著、卻忘了的事。

每天晚上10時燈會結束後，當賞燈人潮逐漸散去，燈會工作人員會將「空氣人」仔細打包收好。隔天下午3時起，再把重達200公斤的空氣人作品，帶回草地上，呈現在大家面前。

觀光局指出，「空氣人」以手工黏合超薄纖維製作，溫度、濕度都會影響充氣進度。在充氣前，要先在草地鋪上大面積地毯，工作人員戴上白色手套，仔細確認塑膠表面軟化，並掌握進氣速度，充氣後移除地毯，過程小心翼翼。（編輯：黃世雅）1110207