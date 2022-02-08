吳德榮：10日前早晚偏冷 11日起回溫暖如春

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氣象專家吳德榮表示，9日至10日冷空氣影響，各地早晚仍偏冷；11日至13日白天，氣溫逐日漸升、各地「暖如春」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象專家吳德榮今天表示，今天上午各地迅速轉為晴時多雲，僅山區及東半部有殘餘零星小雨；明天至10日冷空氣影響，各地早晚仍偏冷；11日至13日白天，氣溫逐日漸升、各地「暖如春」。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為桃園市楊梅區攝氏12.2度、新北市石門區12.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨鋒面雲系快速通過，強回波已在台灣東方海面，清晨降雨已減緩。最新歐洲模式模擬顯示，今天上午各地迅速轉為晴時多雲，僅山區及東半部有殘餘的零星小雨；冷空氣較前波弱，白天北台灣涼、中南部舒適，早晚各地偏冷。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天西半部晴時多雲，北海岸、東半部偶零星降雨；明晚至10日迎風面水氣略增，桃園以北及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。

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吳德榮提到，明天至10日冷空氣影響，北台灣涼、中南部舒適，各地早晚仍偏冷；11日至13日白天，氣溫逐日漸升、各地「暖如春」；天氣晴朗，西半部易有霧，東半部偶有局部零星飄雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，13日晚起至14日另一波鋒面接近、通過，天氣轉變，中部以北降雨、各地氣溫下降；14日下午起好轉，中部以北雨後多雲、東半部仍有局部雨。（編輯：陳政偉）1110208