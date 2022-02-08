王國材掛保證 台鐵公司化不影響薪資升遷更順暢

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交通部長王國材8日與台鐵中部地區員工座談時表示，桃園國際機場公司、中華郵政公司及台灣港務公司的公司化歷程都是值得參考案例，除同仁身分可獲保障，薪資待遇也不受影響，且透過公司獲利盈餘，福利獎金會增加，升遷管道更加順暢。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年2月8日

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）交通部積極推動台鐵公司化，部長王國材今天與台鐵中部地區員工座談，並保證台鐵公司化後，員工薪資不受影響，升遷管道更順暢。

交通部發布新聞稿，王國材視察台鐵彰化及台中地區各單位，巡視車站營運及日常維修整備情形，並感謝台鐵員工在春節期間堅守工作崗位，圓滿順利完成疏運任務。

王國材與員工座談，聆聽員工對台鐵公司化的期待，有員工反映台鐵改制成國營公司前，必須要先解決負債的問題；另也憂心公司化後福利津貼可能會受到影響，也有員工指台鐵基層工程人員流動率過高、缺乏標準作業流程、模組化施工等問題，希望交通部協助，提出解決與改善方案。

王國材說，桃園國際機場公司、中華郵政公司及台灣港務公司的公司化歷程都是可以很好參考的案例，改變是為了更好，除了同仁的身分可獲得保障，薪資待遇也不會受影響，且透過公司的獲利盈餘，福利獎金也會增加，升遷管道更加順暢；未來台鐵公司化後，運輸經營及站區活化開發更有效率。

王國材表示，目前台鐵運作兼具政府機關及事業機構2種身分，並受現行法令束縛限制經營彈性，將透過公司化過程一一檢討突破，改變是為了要更好，期盼能藉由改革的同時，一起提升工作環境、待遇福利，將台鐵百年老店的招牌再次打亮，讓每名員工都能以身為台鐵的一分子為榮。

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王國材提到，他自105年到交通部服務以來，心繫台鐵改革，與台鐵同仁站在同一陣線，持續為台鐵創造更好的發展，協助員工爭取更好的福利津貼，盼透過改變讓已經有135年歷史的台鐵更好。

王國材說，據他的觀察及了解，以工作性質來看，台鐵電務單位的同仁流動率較高；若是工作地區，則是東部地區同仁請調的情況較頻繁，因此，帶給同仁感到榮耀的工作環境是一件很重要的事情，未來也要朝這個方向努力。（編輯：管中維）1110208