陽明交大規劃申請設後醫系 育醫師科學家與工程師

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（中央社記者許秩維台北9日電）繼清華大學、中山大學、中興大學申請新設學士後醫學系，陽明交通大學今天證實，將規劃申請增設學士後醫學系，培育醫師科學家和醫師工程師人才，目標4年後招生。

陽明交通大學醫學院院長陳震寰今天接受中央社記者訪問時表示，陽明醫學院創立後，就希望培養獨特的醫師科學家和醫師工程師人才，因此早年曾成立學士後醫學系，但經過幾年試驗，發現招到的學生不符期待，後來就停招。

陳震寰提到，陽明醫學系近年來增設醫師科學家組和醫師工程師組，已累積豐富的教育經驗，因此決定開始規劃真正的學士後醫學系；其他大學增設的學士後醫學系主要培養一般醫師或公費醫師，陽明交大則是要培養頂尖的醫師科學家和醫師工程師人才。

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至於申請增設學士後醫學系的規劃，陳震寰指出，目標4年後招生，前兩年會花較多時間在課程設計上，今年的重要任務就是規劃醫域課程，協助未來有志於成為醫師科學家和醫師工程師的學生，能在大學4年裡及早準備並補上相關課程，以利畢業後銜接學士後醫學系，避免跟不上進度。

陳震寰認為，在台灣要辦學士後醫學系的最大困難點在於很多優秀學生高中畢業後就進入醫學系，因此學士後醫學系要招到頂尖學生的機會就會減少；但他相信，應該還有不少優秀學生沒有進入醫學系，只要他們有心就讀學士後醫學系且學習動機強，應該仍有很大潛能。（編輯：張雅淨）1110209