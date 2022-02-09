氣候變遷最傷農 陳吉仲：4對策落實淨零碳排應對

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）農委會主委陳吉仲今天表示，2040年全球升溫攝氏1.5度，農業最傷，農委會已設專案辦公室，行政院允100億元支持推動減量、碳匯、綠能及循環農業，以達成2050年淨零碳排應對。

因應2040年全球升溫1.5度，總統蔡英文去年宣布2050年全國要達到淨零碳排。

為此，農委會繼多年來推動研發抗高溫病蟲害品種及生產技術、建置農業保險等調適策略，以穩定農業生產；去年9月率各部會之先成立「氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室」，並在全國、包含離島召開27場座談會收集各界意見，今天召開「邁向農業淨零排放策略大會」彙整意見，建構達成2050淨零碳排目標的方案。

陳吉仲說，就台灣農業來說，每年溫室氣體排放量約500多萬公噸，對比全台的2.6億多公噸，占不到2%，但是農業部門受氣候變遷影響最大。

他並說，且農業損失逐年加劇中，2000年以前年損新台幣50億元，2000到2010年增至80億元，2010年之後變成100多億元，現在每年損失逾130億元，只做調適策略已不夠，除須加大調適策略作為，還要推動減碳，根本之道是做到淨零碳排。

他接著說，相對其他部會，農業部門更有利基做淨零碳排，包含有200多萬公頃林地、80萬公頃農地、數百萬公噸的農業剩餘廢棄物及廣大海洋資源可運用，目前已規劃執行減量、碳匯、綠能、循環農業等4大策略主軸，貢獻國家邁向淨零碳排。

他舉例，農委會要建構所有農村能源自主，意即以後農村所需用電，農業部門自己發，還有多的可以賣。循環農業則是要將剩餘的農業廢棄物再利用，將養豬排泄物資源化、材料化使用，家禽產業也是。

陳吉仲補充，淨零碳排的目標絕對不是單純由農業部門來做，也需要經濟部的協助、全民參與，且不能只有講，還要行動，全球已有數十個國家透過立法推動淨零碳排，台灣也在立法中，農業部門則要達到永續農業。

隨後，行政院院長蘇貞昌肯定農委會在各部會中最先成立專案辦公室，他並說，農委會可運用100億元預算推動調適及淨零碳排策略的運作，行政院也已將相關修法草案送立法院審查，期許與會產官學、民間集思廣益，讓策略正確、讓起步政策，讓成功早日到來，「我們只有一個地球，一起努力」。（編輯：張芷瑄）1110209