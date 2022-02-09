更多編輯台推薦新聞：
明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看
生活

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事
兩岸

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單
娛樂

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
冬奧花滑團體賽頒獎儀式喊卡 傳與羽生結弦狂熱粉絲有關
首頁 / 生活

福島食品解禁 台中市府推食安4大作為

2022/2/9 16:50（2/9 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市長盧秀燕（左2）9日視察北區國民運動中心防疫措施，受訪時並針對中央將開放日本福島食品有條件輸台一事宣布，將祭出維護台中食安4大作為。中央社記者郝雪卿攝 111年2月9日
台中市長盧秀燕（左2）9日視察北區國民運動中心防疫措施，受訪時並針對中央將開放日本福島食品有條件輸台一事宣布，將祭出維護台中食安4大作為。中央社記者郝雪卿攝 111年2月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中9日電）行政院宣布有條件解禁日本福島5縣食品輸台，台中市長盧秀燕今天宣布，將祭出維護台中食安4大作為，包括加強查核、提升檢驗量能、有疑慮食品不得入校園以及加強產地標示。

盧秀燕下午由台中市運動局長李昱叡陪同，視察北區國民運動中心防疫措施，在接受媒體聯訪時，針對中央開放福島5縣食品輸台問題宣布，將祭出維護台中食安4大作為，包括加強查核日本進口食品、核食檢驗量能6倍增、有疑慮食品不得入校園、加強產地標示。

盧秀燕表示，市府已完成「台中市核食食安專區」網站建置，提供民眾查詢及作為消費選擇參考；並將動用第二預備金添購中央衛福部公告認證的「純鍺偵檢器」，未來台中市有輻射疑慮的食品，查驗量能將提高6倍，從每年查驗400件，增加到每年查驗2400件以上。

盧秀燕還說，各校將於11日開學，市府已要求教育局修改營養午餐供應契約，將可能造成健康疑慮的食材排除，避免進入校園，確保師生吃得安心。她也已指示經發、農業等相關局處加強稽查批發零售市場、賣場、超商、量販場所國外進口水產品與蔬果、乳製品等有疑慮的產品產地標示。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

盧秀燕在視察北區國民運動中心防疫措施時，要求場館持續落實中央流行疫情指揮中心最新防疫措施，入內戴口罩、全面清消並加強健康管理，也呼籲市民遵守防疫規定，一同建立安心的運動場域。

李昱叡指出，目前台中6座運動中心與1座運動公園，包括朝馬、北區、南屯、長春等國民運動中心，以及大里、潭子國民暨兒童運動中心與港區運動公園皆已完成防疫配套措施，提供市民安心運動的休閒場所。（編輯：陳仁華）1110209

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族