福島食品解禁 台中市府推食安4大作為

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）行政院宣布有條件解禁日本福島5縣食品輸台，台中市長盧秀燕今天宣布，將祭出維護台中食安4大作為，包括加強查核、提升檢驗量能、有疑慮食品不得入校園以及加強產地標示。

盧秀燕下午由台中市運動局長李昱叡陪同，視察北區國民運動中心防疫措施，在接受媒體聯訪時，針對中央開放福島5縣食品輸台問題宣布，將祭出維護台中食安4大作為，包括加強查核日本進口食品、核食檢驗量能6倍增、有疑慮食品不得入校園、加強產地標示。

盧秀燕表示，市府已完成「台中市核食食安專區」網站建置，提供民眾查詢及作為消費選擇參考；並將動用第二預備金添購中央衛福部公告認證的「純鍺偵檢器」，未來台中市有輻射疑慮的食品，查驗量能將提高6倍，從每年查驗400件，增加到每年查驗2400件以上。

盧秀燕還說，各校將於11日開學，市府已要求教育局修改營養午餐供應契約，將可能造成健康疑慮的食材排除，避免進入校園，確保師生吃得安心。她也已指示經發、農業等相關局處加強稽查批發零售市場、賣場、超商、量販場所國外進口水產品與蔬果、乳製品等有疑慮的產品產地標示。

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盧秀燕在視察北區國民運動中心防疫措施時，要求場館持續落實中央流行疫情指揮中心最新防疫措施，入內戴口罩、全面清消並加強健康管理，也呼籲市民遵守防疫規定，一同建立安心的運動場域。

李昱叡指出，目前台中6座運動中心與1座運動公園，包括朝馬、北區、南屯、長春等國民運動中心，以及大里、潭子國民暨兒童運動中心與港區運動公園皆已完成防疫配套措施，提供市民安心運動的休閒場所。（編輯：陳仁華）1110209