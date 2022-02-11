汽柴油14日起估漲1.2、1.4元 92無鉛逼近30元

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按照中油浮動油價公式，預估14日零時起，國內汽、柴油每公升零售價各調升新台幣1.2、1.4元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北11日電）俄烏邊境僵局未解，國際油價持續上漲；按照中油浮動油價公式，預估14日零時起，國內汽、柴油每公升零售價各調升新台幣1.2、1.4元，92無鉛汽油牌告價將逼近每公升30元。

若依預估調整幅度，92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.4元。

近日俄烏衝突升溫，導致國際原油價格持續飆漲，根據中油浮動油價公式，累算至2月10日調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶92.3美元，較上週90.21美元上漲2.09美元；新台幣兌美元匯率27.832元，較上週27.758元貶值0.074元。

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依照中油浮動油價調整機制作業原則，並且不考量亞鄰競爭國最低價及油價平穩措施條件下，預估下週汽油零售價每公升調漲1.7元、柴油調漲3.3元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，尤其以南韓為主要指標，加上已達油價平穩措施實施門檻，預料中油將吸收部分漲幅，下週汽、柴油每公升零售價可能各調漲1.2元、1.4元。（編輯：潘羿菁）1110211