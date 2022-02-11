更多編輯台推薦新聞：
羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

汽柴油14日起估漲1.2、1.4元 92無鉛逼近30元

2022/2/11 11:44（2/11 12:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
按照中油浮動油價公式，預估14日零時起，國內汽、柴油每公升零售價各調升新台幣1.2、1.4元。（中央社檔案照片）
按照中油浮動油價公式，預估14日零時起，國內汽、柴油每公升零售價各調升新台幣1.2、1.4元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北11日電）俄烏邊境僵局未解，國際油價持續上漲；按照中油浮動油價公式，預估14日零時起，國內汽、柴油每公升零售價各調升新台幣1.2、1.4元，92無鉛汽油牌告價將逼近每公升30元。

若依預估調整幅度，92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.4元。

近日俄烏衝突升溫，導致國際原油價格持續飆漲，根據中油浮動油價公式，累算至2月10日調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶92.3美元，較上週90.21美元上漲2.09美元；新台幣兌美元匯率27.832元，較上週27.758元貶值0.074元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

依照中油浮動油價調整機制作業原則，並且不考量亞鄰競爭國最低價及油價平穩措施條件下，預估下週汽油零售價每公升調漲1.7元、柴油調漲3.3元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，尤其以南韓為主要指標，加上已達油價平穩措施實施門檻，預料中油將吸收部分漲幅，下週汽、柴油每公升零售價可能各調漲1.2元、1.4元。（編輯：潘羿菁）1110211

延伸閱讀
俄烏情勢一觸即發 拜登要美國人即刻離開烏克蘭油價每桶恐破百美元 拜登和沙國國王通話尋供應穩定平抑物價 政院宣布黃豆玉米等原物料減稅 桶裝瓦斯天然氣凍漲
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族