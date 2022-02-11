台科大與民族實中簽約 規劃綠色科技課程

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台灣科技大學校長顏家鈺（右）與民族實中校長洪錫璿（左）簽約，雙方將規劃一系列適合國中生的綠色科技課程。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年2月11日

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（中央社記者陳至中台北11日電）台灣科技大學與鄰近的台北市民族實驗國中簽約，將規劃一系列適合國中生的綠色科技課程，將打造一個能隔熱、省空調、發電的太陽能教具，協助專業導向學習。

台科大今天發出新聞稿指出，營建系教授楊錦懷將協助培訓民族實中師資，以太陽能技術出發，打造系列教具。楊錦懷曾研發出世界第一片結合透視、隔熱與發電三機一體太陽能節能玻璃，應用在台科大的帆船大樓，也在杜拜阿爾馬克圖姆國際機場建造樣品測試屋。

楊錦懷預計將教導民族實中的教師們打造一個能隔熱、省空調、發電的太陽能教具，並讓國中學生們學習綠色科技與節能減碳，一起做太陽能、太陽能模擬軟體、節能實驗。

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台科大校長顏家鈺表示，民族實中是台科大的鄰居，雙方有許多合作契機，大學教授向下和國中生推廣科技，將科技變得淺顯易懂，有助於對社會大眾推廣技術。

民族實中校長洪錫璿表示，素養導向學習強調未來的能力，大學有最新科技和社會接軌，不一定是要教很深的東西，卻可以讓國中生了解未來的發展趨勢，進而有學習的動機，很感謝台科大把手往下延伸，投入基礎教育。（編輯：管中維）1110211