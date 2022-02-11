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營建署擬放寬社區禁寵令 參考辦法公布看法兩極

2022/2/11 20:45（2/11 21:34 更新）
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媒體報導營建署擬放寬公寓大廈社區「禁寵令」，修法前先頒布參考辦法供各地方及社區試水溫，高市府回應，修法未出爐，目前仍是授權給各社區決定。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
媒體報導營建署擬放寬公寓大廈社區「禁寵令」，修法前先頒布參考辦法供各地方及社區試水溫，高市府回應，修法未出爐，目前仍是授權給各社區決定。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者洪學廣高雄11日電）媒體報導營建署擬放寬公寓大廈社區「禁寵令」，修法前先頒布參考辦法供各地方及社區試水溫，高市府回應，市民正反意見都有，但因修法未出爐，目前仍是授權給各社區決定。

內政部營建署現行「公寓大廈管理條例」第23條規定，若公寓大廈社區住戶大會中有過半所有權人同意，社區即可禁止養寵物。公視新聞網昨天報導，營建署擬修法朝向廢除禁寵令條款，在修法前的過渡期，先發布「飼養寵物管理辦法」，讓各地方政府和社區管委會依循參考，包括登記造冊，寵物不得污染共用部分環境，繫繩牽引等適當防護措施。

對此，高雄市政府工務局今天晚間接受中央社記者電訪回應，公寓大廈管理條例原本就是授權給各社區住戶決定是否禁養寵物，但近來立法院正討論不應強制禁止飼養，內政部才因此將討論的會議紀錄轉發給地方作為參考宣導用；由於此案目前還沒到修法階段，市府這邊仍維持在現行法令規範為主，授權給各社區所有權人決定。

針對修法放寬禁寵令，高雄前鎮區長吳永揮表示，「時勢所趨」，近年因少子化，不少民眾改以飼養毛小孩做為家中陪伴；對於中央目前正在研議修法放寬「禁寵令」，民眾也都有正反面意見，但他認為仍應要集思廣益，順應民情，才能為雙方共創雙贏。

吳永揮說，不少家有毛孩民眾雖對此修法樂觀其成，但反對派民眾則是擔心寵物便溺噪音問題。中央放寬禁寵令可說是順應民情，才會推出管理辦法先讓地方參考。不過因實際法案尚未出爐，目前還沒發現有民眾在討論或反映這項議題，市府也未召開公聽會，後續還是希望中央政府多傾聽民意，讓正反雙方取得共識。

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依據「飼養寵物管理辦法」內容明訂9項規定，第1條明定為維護公寓大廈環境清潔、提升居住品質、愛護與尊重生命訂定辦法，其餘包括飼養寵物須遵循動物保護法、動物傳染病防治條例及相關規定等；飼主應至管理委員會完成登記造冊；飼主應為寵物注射狂犬病疫苗；飼養寵物不得污染共用部分環境，或踐踏公寓大廈（社區）內花草樹木，若有毀損飼主也應及時處理。

另外，寵物進出社區共用部分時，飼主應繫繩牽引或採取適當防護措施；飼主及管理服務人員應負維護公寓大廈安全安寧衛生責任，若未能改善得通報管理中心或依其他法令辦理；管理服務人員在社區範圍內發現未登記且無人看管動物時，應通知所在地動物保護主管機關處理；此辦法經區分所有權人會議討論通過後公告實施，修訂時亦同。（編輯：方沛清）1110211

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