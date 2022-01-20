騎車載狗放後座未用防護措施 北市府：可裁罰

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（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市動保處今天表示，接獲多起申訴案，有飼主騎機車，未用防護措施，就讓寵物犬站立或坐在後座，經蒐證後將依法裁罰，帶寵物出門時，應使用運輸籠等，確保動物安全。

台北市動物保護處動物救援隊長林庭君接受中央社記者電話訪問時說，近期接獲多起申訴案，經調查發現，台北市內有飼主騎機車時帶寵物犬出門，卻未使用任何防護措施，就讓狗站立或坐在後座，已違反相關規定。

她表示，動保處已修訂台北市犬貓飼養基本照護規則，飼主以汽車、機車載運犬貓，應使用運輸籠、牽繩等防護措施，確保動物安全。

她說，飼主讓寵物犬站立或坐在機車後座，未使用防護措施，經蒐證後，可依違反台北市動物保護自治條例規定，處飼主新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰，按次處罰。

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動保處指出，從去年6月至今，接獲多起類似申訴案，飼主到案說明時，皆稱狗有受過訓練，且站立或坐在機車後座狀況，已維持一段時間，未曾發生危險，後續依法裁罰。

動保處表示，飼主帶家中寵物犬出門若要騎機車，應使用牽繩、外出籠等防護措施，否則會造成狗忽然跳下機車逃跑等風險，容易釀成意外。民眾發現類似違規狀況，可打市民熱線1999或透過台北市單一陳情系統檢舉。（編輯：張銘坤）1110120