亞泥新城山可續採礦 經部：推部落自主與產業發展平衡
2022/2/12 19:59（2/12 20:19 更新）
花蓮玻士岸部落會議12日進行亞泥諮商同意投票，決議亞泥新城山礦區繼續開採。（中央社檔案照片）
（中央社記者梁珮綺台北12日電）花蓮玻士岸部落會議今天進行亞泥諮商同意投票，決議亞泥新城山礦區繼續開採，經濟部表示，感謝當地部落族人願意協助國家基礎產業，將配合原民主管機關推動部落自主與產業發展共存與平衡。
亞洲水泥公司新城山礦區鄰近玻士岸部落，因涉及土地返還計畫、地質安全等爭議，長年大小抗爭不斷，地方居民意見兩極，亞泥2020年依原住民基本法第21條，透過諮商程序，與玻士岸部落族人共同協商，今晚結果出爐，決議亞泥新城山礦區繼續開採，爭端暫告一段落。
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經濟部晚間發布新聞稿表示，全案為部落與產業共存共榮典範，社會關注當地原住民族權益保障議題已有階段性結果，感謝當地部落族人願意協助國家基礎產業，也請亞泥公司以此和解互信為基礎，履行承諾，並與當地族人建立長期友善關係。
經濟部指出，在既有礦業權方面，目前已依原住民族基本法精神辦理原民溝通說明，其中35礦已啟動「原住民諮商同意或部落溝通說明會」，並獲初步成果，後續將配合原民主管機關推動部落自主與產業發展共存與平衡。（編輯：張均懋）1110212
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