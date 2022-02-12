亞泥花蓮礦區採礦案 部落諮商同意通過

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花蓮玻士岸部落會議12日進行亞泥諮商同意事項案投票，針對亞泥提出的10+11利益分享機制，將由6個既有小部落共556個具投票權家戶投票，需1/2出席，且出席人數1/2同意才通過。圖為民眾投票情情。中央社記者張祈攝 111年2月12日

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮玻士岸部落會議今天進行亞泥諮商同意投票，決議亞泥新城山礦區繼續開採，在抗議聲浪中，以壓倒性同意通過；反對團體質疑程序有瑕疵，將持續抗爭。

玻士岸部落會議主席張文盛接受媒體聯訪指出，玻士岸部落由6個既有小部落組成，共555戶具投票權，截至報到結束，實到374戶，符合1/2出席開會人數。

會議過程，反對人士認為諮商同意過程倉促，並指控部落會議對外聲稱僅針對亞泥所提「10+11」利益分享機制，無關採礦同意權，通知單及投票單卻是「決議亞泥於新城山礦場已核定公有原保地繼續從事土地開發及資源利用行為」，認為是有意誤導、公然欺騙。

面對反對方質疑，張文盛今天澄清日前接受媒體採訪是「口誤」，錯講只針對10+11投票，過去舉辦過10多場說明會，相信居民對投票內容都很清楚，諮商投票主要是針對亞泥繼續開發373筆公有土地，而「10+11」則是亞泥同意給部落的回饋機制。

現場贊成民眾舉牌「我要生存，尊重部落繼續開挖」，認為部落需要經濟發展，諮商同意依法進行，反對人士不應干擾程序進行；正反雙方數度爆發口角與推擠，新城警分局加派警力維持現場秩序。

為求投票公平性，採逐一唱名投票方式進行，開票結果贊成票數294張、不贊成票數45張、廢票14張，部分居民報到後未投票。張文盛宣布亞泥諮商同意過半數通過。

亞泥總經理李坤炎會後接受媒體聯訪表示，感謝部落族人支持，亞泥承諾的回饋事項，會立即積極辦理，今後會更努力與地方共存共榮、做得更好。

原住民委員會土地管理處長杜張梅莊會後接受媒體聯訪指出，諮商同意通過與礦權展延有直接關係，諮商同意會議程序沒有問題，尊重部落自主決定。

經濟部核准亞泥新城山礦區礦業權展延20年，居民不服興訟，一審法院認定未踐行原住民族基本法諮商同意參與程序，撤銷礦權展延處分；雖然亞泥曾提上訴，但2021年9月二審判決確定撤銷展延案。

亞泥敗訴後，礦業權回到「提出展延申請中」，採礦權者在申請礦業權展限期間仍能繼續採礦，亞泥透過諮商程序與玻士岸部落族人共同協商。（編輯：郭諭儒）1110212

花蓮縣秀林鄉玻士岸部落會議12日進行亞泥諮商同意投票，決議亞泥新城山礦區繼續開採，在抗議聲浪中，以壓倒性同意通過。圖為投票單。中央社記者張祈攝 111年2月12日

花蓮縣秀林鄉玻士岸部落會議12日進行亞泥礦石開採部落諮商同意投票，中午12時開始報到，下午2時開會，現場有支持民眾高舉「我要生存 尊重部落 繼續開挖」標語表達立場。中央社記者張祈攝 111年2月12日

花蓮縣秀林鄉玻士岸部落會議12日進行亞泥礦石開採部落諮商同意投票，統計後，投票結果為贊成票數294張、不贊成票數45張、廢票14張，決議亞泥新城山礦區繼續開採。中央社記者張祈攝 111年2月12日

因亞泥新城礦權展延案民國110年遭法院判決撤銷確定，花蓮縣秀林鄉玻士岸部落12日下午舉行諮商同意投票，下午2時開會，但現場正反雙方爭論不斷，場面一度混亂，警方加派警力到場維持秩序。中央社記者張祈攝 111年2月12日