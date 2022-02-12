李登輝的源興牛培育上桌 火鍋店13日開幕

（中央社記者余曉涵台北12日電）前總統李登輝在台培育的台灣和牛源興牛將從明天起在源牛火鍋餐廳開賣。源牛火鍋表示，目前研發成果台灣和牛肉口感已超越美牛及進口牛肉，肉質甜美且具有奶香味。

李登輝在台北市擎天崗收購二戰前，日本人放牧的「但馬牛」，他有遠大的夢想，希望能發揮農經專長，培育出台灣的和牛，出產比日本更好吃的和牛品質，並以新北三芝故居「源興居」為名，命名為「源興牛」。

李登輝收購的擎天崗但馬牛，經過血液及基因檢測結果被認定為原原種但馬牛，因在長期近親繁殖下產生「基因純化」現象，保留了日本但馬牛的原始基因庫，此研究結果也登上日本畜產學會報。

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李登輝過世前，成立源興居生技股份有限公司，也是台灣唯一研發台灣本地和肉牛的產業公司。源興居生技日前發出採訪通知宣布，經日本顧問及台灣畜產顧問多年的研發，已研發出最適合台灣人口感的台灣和牛肉，目前研發成果台灣和牛肉口感已超越美牛及進口牛肉，肉質甜美具有奶香味，保水性佳，縱使全熟亦不柴澀。

為了讓台灣人吃到最好吃的台灣在地牛肉及鮮乳，源興居生技在台北開設源牛餐廳，預計明天開幕開賣。源興居生技說，源興居牧場及源牛餐廳落實李登輝最後留給台灣人一個最棒的禮物，源興居牧場與屏科大畜產養殖產學合作，研發出台灣最優質的牛種，並與東華大學合作運用科技管理經營高品質及高效率台灣和牛肉產業，可望帶給台灣人最驚豔的餐點。（編輯：張芷瑄）1110212