台鐵公司化 工會籲兌現近20年前行政院3大承諾

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）政府推動台鐵公司化，交通部長王國材最近密集與台鐵各地員工座談，不過，台鐵工會堅持應兌現近20年前行政院同意歷史債務政府全部承接等3大承諾。

台灣鐵路工會秘書長張文正今天接受中央社記者訪問表示，工會不反對公司化，但必須是能讓員工看到未來有希望的台鐵公司，依照目前交通部提出的公司化草案，台鐵現有很多資產不但無法保留，公司化後仍是負債累累。

張文正說，交通部在民國92年12月17日，曾發文台鐵函轉行政院於當年12月11日有關台鐵公司化的同意函，行政院針對台鐵公司化曾有3大承諾，應該要兌現。

依據台鐵工會出示的公文，行政院當年的3大承諾如下：

一、債務、員工退撫金等歷史包袱，由政府全部承擔。

二、因配合政策，提供不符企業化經營原則的運輸服務，所造成的虧損，如老殘優待差額、小站及服務性路線的虧損，由政府全額補貼。

三、為配合國家發展，有關鐵路基礎設施的建設、維修費用與機車、車輛購置費用，由政府負擔。

行政院當年的同意函，也提到台鐵公司化草案，應與台灣鐵路工會協商同意，才能執行。

有關台鐵工會針對公司化，要求兌現行政院3大承諾部分，王國材回應，持續討論爭取中。

王國材春節前啟動拜會與台鐵工會各地分會，溝通推動台鐵改革及公司化，首站到基隆分會，工會對交通部還未與員工完成溝通，去年就將台鐵公司化條例草案報行政院的做法不滿，且對公司化草案內容有關資產分配與債務處理存有疑慮，拒絕再與交通部對話。

王國材持續透過座談會方式聽員工心聲，日前到彰化，今、明兩天及18日將分別赴嘉義、高雄及花蓮、台東，22日再到屏東。

台鐵負債已逾新台幣4000億元，行政院去年同意小站虧損及退撫金，由政府每年編列約57億元預算支應，工會認為，這對改善台鐵財務的幫助非常有限。（編輯：陳政偉）1110214