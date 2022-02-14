雞蛋紅盤價盤商每斤砍4元 蛋農：無法反抗潛規則

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（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）雞蛋減產，不過盤商仍執行春節「紅盤價」，每台斤砍4元，賺取產地與批發間價差，彷彿春節大紅包，有彰化蛋農指出，今年缺蛋無滯銷，但盤商仍依往年潛規則扣錢，根本無法反抗。

雞蛋產地價格春節前凍漲為每台斤新台幣34.5元，加上飼料一直漲價，蛋農收入大減，面對今年市場缺蛋情形，想不到盤商仍按照數十年潛規則，在春節休市以「紅盤價」大砍4元，以每台斤30.5元收購，每台斤4元的產地和批發間價差，彷彿成為收蛋盤商的大紅包。

彰化縣一名年資逾40年的蛋農今天向中央社記者表示，「紅盤價」這潛規則從他開始養雞就存在，基層蛋農根本無法反抗，得罪收購盤商「不會比較好」，「紅盤價」砍價4元到5元不等，以前春節雞蛋「出大量」，運銷會卡住，但今年情況不同，盤商仍維持潛規則。

這名蛋農表示，蛋價先前凍漲，飼料價從半年前約每公斤11元漲至14.5元，且供應商告知「還會繼續漲」，獲利已減少，加上春節「紅盤價」，每箱蛋20台斤少賺80元，以他來說，收益大概減少數萬元，雖然今年缺蛋，雞蛋無往年滯銷情形，但盤商仍「按規矩扣錢」。

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根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會資訊總中心日報表，民國111年1月28日全台生產嚴重不足，市場買氣極佳，且日報表註明，休市期間蛋價由產銷雙方自行商議。對此，彰化縣養雞協會理事長謝文龍說，春節「紅盤價」一直存在，是過年休市價格，由產銷雙方議價。

彰化縣政府農業處畜產科長許天耀接受媒體聯訪說，有關蛋商與蛋農間收購價差，縣府已向行政院農業委員會、財團法人中央畜產會反映，將成立跨部會物價聯合稽查小組查察，縣府也會繼續輔導蛋農自產自銷、發展自有品牌及產銷履歷，以擺脫盤商剝削。（編輯：陳仁華）1110214