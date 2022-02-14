推動海洋產業發展 國海院中研院簽合作備忘錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄14日電）為發展海洋相關科學與環境變遷研究、產業策進、政策與教育推動，國家海洋研究院今天與中央研究院環境變遷研究中心簽署合作備忘錄，共同建構雙方合作平台。

海洋委員會國家海洋研究院長邱永芳與中研院環境變遷研究中心主任陳于高代表簽署合作備忘錄。國海院新聞稿表示，這次簽署目的為共同發展我國海洋科學與技術研究、永續海洋環境資源、海洋專業人才培育及技術交流、國際共同合作交流等，共同建構雙方合作平台。

國海院表示，藉由合作備忘錄簽署，雙方將努力促進研究人員學術研究交流與合作，整合研究資源與能量，應用在海洋環境監測及調查、海洋科學相關關鍵技術研發、海洋資料處理，以及數值模擬預報技術發展研究、海洋污染防治監測與技術開發、海洋產業前緣科技研發先期規劃和研究。

合作參與國際研究調查計畫及加入國際研究組織、海洋科學環境教育、政策及產業推廣等項目，以期提升海洋科學實力、確保海洋資源永續運用、發展藍色經濟、落實海洋政策，邁向「海洋台灣」目標。

國海院2019年成立於高雄，為我國海洋研究事務專責機關，進行海洋基礎調查及海洋產業應用研究，協助政府辦理海洋政策規劃、海洋人力培育發展業務。

中研院環變中心2004年成立，主要探討全球環境變遷議題，致力於環境永續發展相關研究；有超過20位研究人員及約150位博士後研究員及研究助理，是國內最具規模環境科學研究機構。（編輯：孫承武）1110214