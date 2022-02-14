雲林東勢3雞場染禽流感 撲殺4.3萬隻雞

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雲林縣動植物防疫所指出，10日至12日接連3天接獲3名養禽業者通報，雞場出現異常大量死亡，防疫所前往取樣送驗，12日接獲防檢局通報確診H5N2高病原性禽流感，共計撲殺4萬3200多隻雞。 （防疫所提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年2月14日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣東勢鄉上週3場養雞場確診H5N2高病原性禽流感，共計撲殺4萬3200多隻雞，雲林縣動植物防疫所今天表示，此次撲殺全屬肉雞，不會影響雞蛋產量，請消費者放心。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國今天接受媒體聯訪時指出，10日至12日接連3天接獲3名養禽業者通報，雞場出現異常大量死亡，防疫所前往取樣送驗，12日接獲防檢局通報確診H5N2高病原性禽流感。

鄭安國提到，3場養雞場皆在東勢鄉，由於集中在同一個鄉鎮，是否是飼料車或化製車的交叉感染還是有地緣關係，還要進一步釐清。

根據雲林縣動植物防疫所統計，全縣民國109年確診禽流感養禽場有33場、110年19場，今年1至2月有7場，上週染疫3場都是H5N2亞型（b分支），呼籲養禽業者要落實進出車輛管控、禽場清消等防疫工作，防範禽流感疫情入侵。

雲林縣動植物防疫所說，3場雞場共撲殺4萬3200多隻雞，全數屬於肉雞，並非蛋雞，此次撲殺不會影響雞蛋產量，請消費者放心。

雲林縣動植物防疫所提醒業者，每週三是全國禽畜場消毒日，需配合落實環境清消，其他時間也要加強落實防疫；若發現飼養禽畜有不明原因大量死亡等案例，立即通報鄉鎮市公所或防疫所及早處置，防範疫情擴散。（編輯：郭諭儒）1110214