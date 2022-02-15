吳德榮：19日更強冷空氣報到 低溫下探10度

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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象局今天清晨針對竹苗、雲林發布低溫特報，截至上午8時，本島平地最低溫為新竹峨眉攝氏9度。氣象專家吳德榮說，19至21日另一波冷空氣南下，強度略強，平地低溫下探10度。

中央氣象局今天清晨發布低溫特報，大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，新竹縣、苗栗縣及雲林縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為新竹縣峨眉鄉9度、苗栗縣頭屋鄉9.1度；低溫前10名多位於竹苗一帶，台北市則以文山區13.5度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今白天起氣溫小幅回升，北台灣偏冷，中南部白天舒適早晚冷；西半部多雲時晴，北海岸、東半部及山區偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天、17日氣溫逐日略升，北台灣仍偏冷、中南部白天舒適早晚冷；大台北及東半部偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴。

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吳德榮提到，最新模式模擬顯示，17日晚間至18日下波鋒面的鋒前雲系移入，北台灣降雨機會提高，其他地區亦有局部短暫雨，水氣增多，易起霧；18日晚間鋒面抵達，雨勢加大。

吳德榮說，19日至21日強冷空氣南下，天氣轉冷，強度較前波略強，且持續更久，預估20日晚間、21日清晨氣溫降至最低，本島平地最低氣溫將下探10度；21日白天起至22日冷空氣逐漸減弱。而這波強冷空氣伴隨的水氣很多，降雨範圍又廣，呈現多雨濕冷的型態。（編輯：張雅淨）1110215