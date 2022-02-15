台灣燈會元宵節點燈 高市管樂團擔綱開場表演

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2022台灣燈會在高雄，今年以「聚光台灣 高雄發光」為主題，選在15日元宵節晚間於高雄衛武營展區正式點燈，現場從下午4時起便陸續湧入觀賞民眾，開場由高雄市管樂團帶來精彩演出。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月15日

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）2022台灣燈會今晚在高雄衛武營展區點燈，開場由高市管樂團搭配主燈演出，精湛表演博得滿堂彩。交通部觀光局長張錫聰致詞說，燈區結合傳統燈藝跟在地特色，歡迎民眾來高雄享受一場不同以往元宵燈會。

今天是元宵節，2022台灣燈會在高雄以「聚光台灣 高雄發光」為主題，選在元宵節晚間於高雄衛武營展區正式點燈，現場從下午4時起便陸續湧入觀賞民眾，但因今年點燈儀式採預約制，僅有千席民眾可持手機條碼入場。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁稍晚也將登台致詞。

張錫聰開幕致詞表示，衛武營中央燈區以傳統燈藝為本，整合高雄在地特色，跨域融合傳統技藝納入表演、光雕投影及新興互動科技等元素，歡迎民眾來高雄享受一場不同以往、身歷其境的元宵燈會。

高雄市政府發布新聞稿指出，表演節目開場由高雄市管樂團帶來精彩音樂演奏「威風凜凜」，搭配主燈「鳳彩飛舞」在夜晚照亮鳳山家家戶戶。管樂團於2012年成立以來舉辦超過百場的演出，為國內管樂界注入一股新活力，期許未來能持續帶給觀眾更多精彩的音樂會。

十鼓擊樂團以分明的節奏、精湛的技藝傳達祝福，期盼「福聚台灣 光熠高雄」，精彩演出振奮人心、令人目不轉睛。「十鼓擊樂團」成立於2000年春天，以「傳創台灣本土文化，發揚鼓樂藝術薪傳」為發展目標，並獲金曲獎、葛萊美獎、美國獨立獎3項大獎提名。（編輯：陳仁華）1110215