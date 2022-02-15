台灣燈會主燈開燈 蔡總統：在高雄點亮新年新希望【圖輯】
（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」今晚在高雄衛武營燈區舉行開燈典禮，總統蔡英文表示，很高興到高雄點亮新年新希望，未來中央、地方共同努力，讓高雄成為帶領產業升級的重要城市。
台灣燈會中央主燈「鳳彩飛舞」開燈典禮晚間7時許舉行，蔡總統、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人出席。
蔡總統致詞表示，今天是元宵節，台灣燈會也正式開燈，很高興到高雄一起點亮新年新希望。感謝陳其邁、市府和交通部團隊付出，帶給國人美麗燈會，特別COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下籌辦燈會要花更多心力，大家辛苦了。
蔡總統說，近2年多來，面臨疫情挑戰，也看到世界互助精神，如台灣對國際伸援，讓世界看到台灣。而去年台灣也受到國際友人疫苗協助，展現友善循環；台灣也靠著良善、韌性、團結，受到世界矚目。
蔡總統並指，高雄的轉變有目共睹，在中央、地方合作下，衛武營、亞洲新灣區、橋科等建設推動，有好成績，廠商也爭相進駐。相信未來繼續在中央、地方共同努力及市府團隊打拚下，高雄不僅更宜居，也能成為帶領產業升級的重要城市。
蘇貞昌致詞表示，燈會見證高雄的美和進步，高雄流行音樂中心是遊客觀光勝地，而衛武營20年前還是軍營，經過民間、政府努力，如今成為燈會所在地，也是受大家喜愛的文化景點。
蘇貞昌說，當全世界受疫情衝擊時，台灣在蔡總統領導下成為亂世福地，最困難時代，創造最好成績。台灣燈會讓世界看到台灣和高雄的美。期待燈會在中央、地方合作下，就像全國在蔡總統領導下，繼續前行、年年美麗。
陳其邁致詞表示，高雄睽違20年再度舉辦燈會，20年來歷經很多轉變，未來衛武營將成為最大文創基地，高雄港灣也將規劃5G AIoT創新園區等建設，感謝市民及歷任市長共同努力。
陳其邁說，高雄的美，高雄人習以為常，但在其他城市人眼中，是不尋常的美；所以「高雄I love you，愛老虎油」，祝大家新年虎虎生風。（編輯：郭諭儒）1110215
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