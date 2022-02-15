台灣燈會主燈開燈 蔡總統：在高雄點亮新年新希望【圖輯】

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2022台灣燈會在高雄，15日元宵節晚間於高雄衛武營展區正式點燈，主燈「鳳彩飛舞」在音樂及燈光變換襯托下，點亮黑夜，吸引民眾目光。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」今晚在高雄衛武營燈區舉行開燈典禮，總統蔡英文表示，很高興到高雄點亮新年新希望，未來中央、地方共同努力，讓高雄成為帶領產業升級的重要城市。

台灣燈會中央主燈「鳳彩飛舞」開燈典禮晚間7時許舉行，蔡總統、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人出席。

蔡總統致詞表示，今天是元宵節，台灣燈會也正式開燈，很高興到高雄一起點亮新年新希望。感謝陳其邁、市府和交通部團隊付出，帶給國人美麗燈會，特別COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下籌辦燈會要花更多心力，大家辛苦了。

蔡總統說，近2年多來，面臨疫情挑戰，也看到世界互助精神，如台灣對國際伸援，讓世界看到台灣。而去年台灣也受到國際友人疫苗協助，展現友善循環；台灣也靠著良善、韌性、團結，受到世界矚目。

蔡總統並指，高雄的轉變有目共睹，在中央、地方合作下，衛武營、亞洲新灣區、橋科等建設推動，有好成績，廠商也爭相進駐。相信未來繼續在中央、地方共同努力及市府團隊打拚下，高雄不僅更宜居，也能成為帶領產業升級的重要城市。

2022台灣燈會15日起至28日在高雄採雙主場形式展開，元宵節晚間在衛武營展區正式點燈，草坪區設置多樣燈飾藝術，其中不乏應景的老虎造型花燈。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

2022台灣燈會15日起至28日熱鬧展開，元宵節晚間並在衛武營展區舉行點燈儀式，周邊草坪展區設置的燈飾藝術面向多元，做工精緻，在夜裡點亮燈光後更為吸睛。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

蘇貞昌致詞表示，燈會見證高雄的美和進步，高雄流行音樂中心是遊客觀光勝地，而衛武營20年前還是軍營，經過民間、政府努力，如今成為燈會所在地，也是受大家喜愛的文化景點。

蘇貞昌說，當全世界受疫情衝擊時，台灣在蔡總統領導下成為亂世福地，最困難時代，創造最好成績。台灣燈會讓世界看到台灣和高雄的美。期待燈會在中央、地方合作下，就像全國在蔡總統領導下，繼續前行、年年美麗。

陳其邁致詞表示，高雄睽違20年再度舉辦燈會，20年來歷經很多轉變，未來衛武營將成為最大文創基地，高雄港灣也將規劃5G AIoT創新園區等建設，感謝市民及歷任市長共同努力。

陳其邁說，高雄的美，高雄人習以為常，但在其他城市人眼中，是不尋常的美；所以「高雄I love you，愛老虎油」，祝大家新年虎虎生風。（編輯：郭諭儒）1110215

2022台灣燈會在高雄，15日元宵節晚間於高雄衛武營展區正式點燈，總統蔡英文（中）與行政院長蘇貞昌（左2）南下出席，與高雄市長陳其邁（右2）一同進行開燈儀式，宣告台灣燈會正式開跑。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

2022台灣燈會在高雄，今年以「聚光台灣 高雄發光」為主題，選在15日元宵節晚間於高雄衛武營展區正式點燈，主燈「鳳彩飛舞」在夜晚照亮鳳山家家戶戶。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

2022台灣燈會在高雄，15日起正式開跑，晚間在高雄衛武營展區正式點燈，多組燈飾藝術在黑夜裡綻放絢麗光芒，吸引民眾參觀。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

2022台灣燈會15日起至28日在高雄採雙主場形式展開，元宵節晚間在衛武營展區正式點燈，草坪區設置的燈飾在黑夜中格外耀眼吸睛。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

2022台灣燈會在高雄，15日元宵節晚間正式點燈，展期將持續至28日，歡迎民眾把握機會走訪高雄衛武營、愛河灣兩大展區，參觀創作者們精心打造的傳統燈藝與當代燈飾藝術。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

2022台灣燈會在高雄，15日起正式開跑，除有傳統燈藝展出，也有結合在地特色的燈飾藝術作品，整體以「聚光台灣 高雄發光」為主題，讓參觀民眾都能感受高雄風情。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

2022台灣燈會15日起至28日在高雄熱鬧展開，兩大燈區結合傳統燈藝跟在地特色，歡迎民眾走訪高雄，享受一場不同以往的元宵燈會。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

2022台灣燈會15日起至28日在高雄熱鬧展開，兩大燈區結合傳統燈藝跟在地特色，除有經典花燈外，也有結合現代感的藝術燈飾，吸引參觀民眾佇足欣賞。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

2022台灣燈會在高雄，今年以「聚光台灣 高雄發光」為主題，15日元宵節晚間於高雄衛武營展區正式點燈，現場從下午4時起便陸續湧入觀賞民眾，晚間展區燈飾點亮後，為黑夜增添繽紛色彩，也吸引民眾搶拍留念。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

2022台灣燈會在高雄，15日元宵節起在衛武營、愛河灣兩大展區登場，將持續展出至28日，各區燈飾在夜間點亮繽紛色彩，別有趣味，適合大小朋友一同遊覽。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

2022台灣燈會在高雄，15日元宵節盛大登場，各區燈飾在夜間點亮繽紛色彩，吸引大批民眾參觀，其中還有部分造景可供民眾稍作休憩。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

歡慶元宵節，2022台灣燈會15日起在高雄衛武營、愛河灣雙展區盛大展開，可愛俏皮的燈飾妝點戶外草坪區，讓夜晚的高雄更添熱鬧趣味，也吸引民眾拍照留念。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

歡慶元宵節，2022台灣燈會15日起在高雄衛武營、愛河灣雙展區盛大展開，不論是傳統燈飾或是現代藝術皆是做工精美，吸引民眾走訪參觀。中央社記者董俊志攝 111年2月15日

2022台灣燈會15日起至28日在高雄衛武營、愛河灣雙展區盛大展開，首日晚間就吸引大批民眾前往遊賞花燈，感受元宵燈會熱鬧氛圍。中央社記者董俊志攝 111年2月15日