中台灣元宵燈會登場 10米高「台中虎爺」點燈

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2022中台灣元宵燈會12日晚間在台中文心森林公園熱鬧開幕，現場10公尺高的主燈「台中虎爺」也正式點燈，陪伴民眾喜迎元宵。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月12日

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）中台灣元宵燈會今晚在台中文心森林公園開幕，10米高主燈「台中虎爺」正式點燈，台中市長盧秀燕表示，歡迎來台中賞燈，「台中虎耶YA！」，帶來「健康好野」一整年。

2022中台灣元宵燈會晚上在台中文心森林公園開幕，以「台中虎耶YA！」為主題，現場打造10米高的「台中虎爺」主燈，延伸設計5大主題燈區、超過30座燈組、20多座動態燈組及花森好市文創市集。

盧秀燕在開幕式中率市府各局處首長、地方民代，戴上可愛的虎耳朵、虎嘴口罩，身穿虎紋披風，化身一隻隻小老虎，主持點燈儀式。

盧秀燕致詞表示，今年中台灣元宵燈會規劃文心森林公園燈區及清水港區藝術中心燈區2個燈區，都展至20日。她說，心中非常感恩，因為台中在市府團隊及市民努力下，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相對平穩，才能順利舉辦。

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盧秀燕指出，文心森林公園燈區以「台中虎耶YA」為主題，主燈「台中虎爺」包含2個意義，一是虎爺可以鎮煞去厄，希望疫情早日遠離；另一是台語諧音「台中好野（富裕）」，除了顧防疫也要拚經濟，歡迎大家來台中賞燈，祝大家元宵佳節快樂。

由於疫情仍未趨緩，市府在文心森林公園四周路口實施防疫措施，園區內也加強環衛清消與防疫宣導。市府表示，入場賞燈民眾戴口罩，配合實聯制、量測體溫、手部消毒，園區內不得飲食。（編輯：郭諭儒）1110212