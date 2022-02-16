2022台灣燈會 中華電秀5G應用
2022/2/16 20:49
（中央社記者江明晏台北16日電）2022台灣燈會登場，中華電信展演全台首次登場的4D全視角AR服務，透過20台高速攝影機完成動作錄製，運用即時縫合技術，大秀5G應用服務。
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2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」15日於高雄市衛武營區點燈，中華電信為唯一贊助2022台灣燈會主燈的電信業者，並於主燈高雄衛武營區規劃展區，展出4D全視角AR、Hami Video、Hami VR與太陽能光電、MOD影視與i寶貝等。中華電信並於現場設置Hami Video與Hami VR體驗區，以及智慧家庭情境區。
此外，因應網路需求，遠傳電信以AI大數據預估網路尖峰數據用量，提前完成網路容量配置優化，達到最佳網路品質，範圍包括今年在高雄舉行的台灣燈會，以及台北燈節、新北燈會、桃園燈會、平溪天燈節、中台灣元宵燈會、南投燈會、台南月津港燈會、鹽水蜂炮等地點。（編輯：張良知）1110216
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