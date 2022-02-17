桃機航警及大林煉油廠疫情 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）國內疫情持續，桃機航警、大林煉油廠是2大高度關注傳播鏈，其中煉油廠員工採宿舍隔離，團進團出、分艙分流不停工，指揮中心指揮官陳時中今天下午2時記者會將說明最新疫情。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中油煉油廠是重要基礎設施，關係到石油化工業，卻發生群聚事件，3名員工確診，已召回2300名員工篩檢，其餘廠區員工持續篩檢中，2月1日起進出同場域的人員及其他社區接觸者列冊追蹤，盼及早控制疫情。

同樣被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中視為需高度關注傳播鏈之一的桃機航警（案19763）案，桃機航警病毒基因定序尚未出爐，但初步疫調發現可能和一名境外移入病例相關，與先前桃機群聚有關的可能性很低，目前與航警有關個案為就讀幼兒園的孫女（案19861），最新疫情將於下午記者會說明。

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另外，各國陸續放寬入境管制措施，新加坡將放寬入境旅客檢疫規定，原先入境後不需隔離的台灣等低風險國家及地區旅客，未來抵境後無需接受PCR核酸檢測，只需到檢測中心進行快篩。日前陳時中已透露台灣也考慮將家用快篩作為篩檢第一線，最新規劃也是今天記者會焦點之一。

接種疫苗是恢復正常生活的關鍵之一，1922疫苗預約平台自昨天上午10時起開放預約第23期疫苗，提供第3劑疫苗施打，這一期可預約廠牌共有4種，其中莫德納最多。第23期預約將於2月18日中午12時截止，並於2月21日至2月27日開放接種。（編輯：張雅淨）1110217