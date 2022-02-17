集中檢疫所暫停申請 國中小外籍師改住檢疫旅館

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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部日前發函，提醒因檢疫所量能有限，優先支應國人隔離，國中小110學年度聘請的外籍教育人員，全數調整入住檢疫旅館，已申請通過的也需完成異動，才可以入境。

教育部已於1月底發函大專，指接獲衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）通知，2月15日到28日期間停止境外學生及教研人員入住集中檢疫所的申請，全數改為入住防疫旅館，近300人受影響。已獲核准者，聘僱學校要在入境日前5天完成異動，否則會暫緩核發特別入境許可。

政府推動2030雙語國家政策，近年增聘外師，入境期程受到COVID-19（2019 年冠狀病毒疾病）疫情影響，直到近日才開放約1000餘人來台。外籍教育人員主要與本籍教師協調教學、共同備課，提供學生更多學習情境和機會。

教育部在函文中提到，擴大引進的外籍教育人員，為配合政府措施改為入住防疫旅館，將補助原入住集中檢疫所的費用、14天共新台幣2萬1000元，超支部分則由各縣市政府自行依相關規定及聘僱契約辦理。

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外籍教育人員按照衛生福利部規定，須事前取得航班前2天前的核酸檢驗陰性報告，抵達台灣後要配合PCR檢測，14天檢疫和7天自主健康管理期間，也要配合進行6次PCR檢測和公費快篩。

另外，教育部今天也發函國中小，提醒若有確診案例，除須在24小時內完成校安通報，也要即時以電話或通訊軟體，通報國民及學前教育署署長、副署長或學務校安組組長。應回報的資訊包括居家隔離人數、受影響班級數及因應措施等，並隨時更新人數變動、恢復上課等資訊。（編輯：卞金峰）1110217