突破不上墳禁忌 蘭嶼人跨海幫達悟之父洗墓碑

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瑞士出生的台灣人2（中央社記者盧太城台東縣19日電）白冷會神父和修士在台東奉獻一甲子，包括「蘭嶼之父」紀守常神父等7位神父選擇長眠海岸山脈下，蘭嶼人破除不上墳禁忌，每年清明節前後跨海幫神父洗墓碑。

天主教白冷會在台東奉獻一甲子，47位神父及修士有人因病或不願成為台灣的負擔回到瑞士，有人選擇長眠台東。包括「蘭嶼之父」紀守常，及郝道勇神父、滿海德神父、周維道神父、池作基神父、蘇德豐神父、賈斯德神父，以及今天入葬的魏主安神父。

紀守常文教基金會執行長席萳．嘉斐弄，及蘭嶼謝美惠、謝翠英等婦女，8年來每年的清明節前後都會帶著教友、孫女，前往東海岸成功鎮小馬天主堂，挽起袖子，清洗打理紀守常神父和其他神父的墓碑和周遭環境。

1954年1月21日紀守常神父到台東，先後在台東市馬蘭、鹿野鄉和平部落服務，後來到了蘭嶼島，在蘭嶼服務16年，1970年3月51歲生日的前5天，車禍死亡。在蘭嶼的16年，紀神父融入達悟人的生活，尊重達悟人的文化，帶領達悟人離開蘭嶼到台東求學，對蘭嶼政經發展有很大貢，被尊稱為「達悟之父」、「蘭嶼之父」。

席萳‧嘉斐弄說，紀神父培養人才不分教派，只要國校前3名，他就遊說家長讓子女到台東讀書，補習、註冊費用、吃的、穿的及住宿費全由他負責，蘭嶼島第一個師範畢業生就是他栽培出來。不僅是物質上幫助、人才培育，更曾挺身與打壓族人的軍警大打出手。

部落耆長、總統府資政林新羽曾告訴中央社記者，在白色恐怖時期，擔任縣議員時阻止蘭嶼人去服兵役，結果被政府抓去準備槍斃，是「紀神父衝進來把我從槍口下救出來」，「神父對我而言，猶如是我的親生父親」。

謝美惠提及自己是紀神父從台東縱谷的鹿野鄉和平部落帶到蘭嶼給宣教士謝帆海領養，紀神父視她如女兒般疼愛。現在每年都會特別帶著漢族媳婦還有孫子們來洗墓碑，她告訴孫子「沒有紀神父就沒有我們」，孫子們沒見過神父，但都很感念。

「我們就是神父的家人」席萳‧嘉斐弄說，在台東教友或是到台東辦事的基金會人員，有空就會買一束花到小馬教堂，放在神父們的墓碑前；基金會成立後，每年的清明節前後也會跨海到小馬教堂掃墓，將神父的墓碑刷洗乾淨，「盡子女的角色」。

蘭嶼文史工作者希瑪拉歐斯說，蘭嶼達悟族 （雅美族）人沒有漢人掃墓儀式，且畏懼鬼神，親友往生安葬後，從此不再踏進安葬地點，但紀神父在族人眼中是神，所以蘭嶼人願突破禁忌，也克服恐懼，跨海幫神父清洗墓塚，弔念神父。

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紀守常紀念文教基金會臉書記載，戰後，蘭嶼指揮部成立，退輔會在野銀和紅頭設置收容榮民的農場，在東清建造監禁重刑犯的勵德管訓班，整個統治階級都是外族人，達悟族人成了次等公民，權利與尊嚴受到蹂躪。

就在蘭嶼最無助、最苦難的時代，蘭嶼來了一位瑞士籍傳教士，白冷會的紀守常神父，他一個人闖進這偏遠的島嶼，不斷帶來救濟物資幫助達悟族人，也為達悟族的苦難挺身而出，要求縣政府救助，他幫助生病者就醫，照顧老弱婦孺。他適應蘭嶼當地習俗，跟族人同食共寢，參與達悟傳統祭儀，尊重達悟傳統文化，為讓教會融入當地。（編輯：孫承武）1110219