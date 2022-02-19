喊出正港台灣人 瑞士神父魏主安長眠海岸山脈下

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瑞士出生的台灣人系列3（中央社記者盧太城台東縣19日電）說一口流利阿美族話和道地閩南語，看起來卻像外國人，這是許多人對瑞士神父魏主安的第一印象，他奉獻台東近一甲子，喜歡喝小米酒，充滿了濃郁的台東味。

魏主安神父，今年92歲，到台東已有58年。日前病逝，他遺願長眠台東，安葬東海岸的小馬教堂墓園，台東縣頒給褒揚狀。

1963年魏主安從瑞士來到台東。他曾回憶在基隆港下船後，就開始分享台灣人的生活、台灣人的快樂，和台灣人打拚的精神。接著，聞到台灣人廚房的料理味，吃著台灣米；到台東後，看到台東熱鬧的菜市場，「這就是台灣人的味道」，然後慢慢和台灣認識，因為吃著台灣米，所以台語這麼標準。

2017年內政部委託台東縣政府發給魏主安等4名神父中華民國身分證。當時，魏主安拿到身分證時開心的說，「很高興，現在我可以做標準、正港的台灣人；我來台灣不是要賺錢，是要為貧窮人服務，所以白冷會在台東半世紀沒有伸手募款」。

當時魏主安也憂心的說，「台灣目前局勢坎坷，我請求所有台灣人勇敢、合作，聯合起來，好膽往前走，不要怕打壓，麥驚 （不用怕），向前走」。

2018年，當時高齡已88歲的魏主安成為台灣選舉的「首投族」，11月24日投票當天，早上還不到8時已經在投開票所前等待投票，除了工作人員外，他是第一位到現場的投票人員，也是那個投票所最年長的投票民眾。

當天投完票，他在接受中央社記者專訪時，用台語說「我可以關心、參與台灣的社會和老百姓的問題，我很高興」。在台灣頭一次投票，能參與表達台灣未來的意見，和關心將來如何，是很光榮的一件事。

在台東奉獻近一甲子，魏主安致力推動幼教與儲蓄互助運動，1973年以教會土地作聖十字架慈愛修女會開辦「天仁幼稚園」，1987年成立「基善儲蓄互助社」，提供建蓋聖堂或整修等相關貸款服務。

他也關心社會和永續環境議題，在反核運動的隊伍總有他的身影，分享故鄉瑞士處理廢核的例子。魏主安說，瑞士逐步廢核發展替代能源，當人們使用方便的核電時，卻沒有想到核廢料該怎麼處理，這樣一個污染世代的無解難題，不是給錢給回餽金就可以解決的；核廢料污染與危害將影響世世代代，應該對後代負起責任。

2003年10月因應白冷會總會業務需要而返回瑞士白冷會任職諮詢委員的職務，任職5年後本可接任總會長，但是基於對台東的承諾，5年任期一滿立即返回台東，於2008年回任馬蘭天主堂主任司鐸。

2020年因病淋巴癌和皮膚癌退休後在白冷會院療養，獨自對抗病魔折騰，照顧他的看護員說，魏主安以平靜的心等待生命的終點，遺願長眠台東。日前在聖堂暈倒送醫，這個月13日病逝。

魏主安從58年前到台東後，與台東人的關係綿延了近4代。會說一口流利阿美族話，平常都以台語交談。他很喜歡小米酒，覺得那是台東在地真正香醇濃郁的味道。（編輯：孫承武）1110219